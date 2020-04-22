Спроба Росії послабити санкції провалилась: Україна заблокувала резолюцію на Генасамблеї ООН
Росія намагалась послабити санкції проти себе у зв'язку з кризою через коронавірус. Українська делегація на Генасамблеї ООН перервала "процедуру мовчання" і заблокувала чергову російську резолюцію.
Росія вкотре винесла на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію – проте з дещо зміненим текстом. Під приводом спільної боротьби з COVID-19 містились заклики скасувати міжнародні санкції. Про це повідомила пресслужба МЗС України у фейсбуці.
До теми Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії
Ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції
– заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Також Кулеба зазначив, що в Генасамблеї ООН вже було схвалено дві ефективні резолюції щодо боротьби з коронавірусом, співавтором яких стала Україна.
Дивіться коментар Кулеби щодо подій в Генасамблеї ООН:
Як Росія намагається послабити санкції через спалах COVID-19
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре порушив питання санкцій Заходу проти РФ. На думку Лаврова, під час пандемії існування санкцій є "аморальним", він наголосив на необхідності послаблення їх чи зняття.
- Лавров посилається на слова генсека ООН Антоніу Гуттереша, який нібито "про це заявив дуже чітко".
- Гутерреш раніше закликав очільників держав, що входять до G20, скасувати певні мита та санкції, які можуть перешкодити поставкам продовольства, речей першої необхідності і санітарно-медичних товарів. Про зняття усіх санкцій не йшлося.
- Росія надалі проводить агітаційну кампанію з закликом скасувати всі санкції.
- 3 квітня Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для послаблення санкцій.
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