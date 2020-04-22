Спроба Росії послабити санкції провалилась: Україна заблокувала резолюцію на Генасамблеї ООН

Росія намагалась послабити санкції проти себе у зв'язку з кризою через коронавірус. Українська делегація на Генасамблеї ООН перервала "процедуру мовчання" і заблокувала чергову російську резолюцію.

Росія вкотре винесла на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію – проте з дещо зміненим текстом. Під приводом спільної боротьби з COVID-19 містились заклики скасувати міжнародні санкції. Про це повідомила пресслужба МЗС України у фейсбуці.

До теми Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії

Ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції

– заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Також Кулеба зазначив, що в Генасамблеї ООН вже було схвалено дві ефективні резолюції щодо боротьби з коронавірусом, співавтором яких стала Україна.

Дивіться коментар Кулеби щодо подій в Генасамблеї ООН:

Як Росія намагається послабити санкції через спалах COVID-19