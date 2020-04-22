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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Спроба Росії послабити санкції провалилась: Україна заблокувала резолюцію на Генасамблеї ООН

      - Читать новость на русском
      Генасамблея ООН / 5 канал

      Росія намагалась послабити санкції проти себе у зв'язку з кризою через коронавірус. Українська делегація на Генасамблеї ООН перервала "процедуру мовчання" і заблокувала чергову російську резолюцію.

      Росія вкотре винесла на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію – проте з дещо зміненим текстом. Під приводом спільної боротьби з COVID-19 містились заклики скасувати міжнародні санкції. Про це повідомила пресслужба МЗС України у фейсбуці.

      До теми Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії

      Ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції
      – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

      Також Кулеба зазначив, що в Генасамблеї ООН вже було схвалено дві ефективні резолюції щодо боротьби з коронавірусом, співавтором яких стала Україна.

      Дивіться коментар Кулеби щодо подій в Генасамблеї ООН:

      Як Росія намагається послабити санкції через спалах COVID-19

      • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре порушив питання санкцій Заходу проти РФ. На думку Лаврова, під час пандемії існування санкцій є "аморальним", він наголосив на необхідності послаблення їх чи зняття.
      • Лавров посилається на слова генсека ООН Антоніу Гуттереша, який нібито "про це заявив дуже чітко".
      • Гутерреш раніше закликав очільників держав, що входять до G20, скасувати певні мита та санкції, які можуть перешкодити поставкам продовольства, речей першої необхідності і санітарно-медичних товарів. Про зняття усіх санкцій не йшлося.
      • Росія надалі проводить агітаційну кампанію з закликом скасувати всі санкції.
      • 3 квітня Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для послаблення санкцій.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Генасамблея ООН Санкції МЗС України Дмитро Кулеба – новини Україна – Росія Новини політики
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