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В каком статусе украинцы хотят видеть полуостров Крым: результаты опроса

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18 мая в Украине чествовали 76-ю годовщину насильственной депортации крымскотатарского народа из исторической Родины. Несмотря на то, что СССР давно не существует, РФ продолжает ущемлять права этого народа. А украинская власть уже в течение семи лет не имеет плана действий или сценария против российской агрессии. Зато украинцы по-разному относятся к проблеме аннексии Крыма.

Скільки українців хочуть бачити півострів у складі України, та як держава має повернути Крим – відповідні дані оприлюднила дослідницька агенція Info Sapiens.

Зверніть увагу Трагедія кримськотатарського народу триває й сьогодні

Повернення Криму

23% – тобто, майже кожен четвертий українець вважає, що Україна повинна розробити і врахувати воєнний сценарій повернення Криму. Натомість 38% проти силового повернення анексованого Росією півострову під контроль України.

крим анексія
38% не підтримують силове повернення окупованого півострову / Скриншот з відео

КПП між Кримом та материковою Україною

46% українців схвалюють комплексне облаштування контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю. Однак 21% опитаних не підтримують майже повноцінний кордон між областями.

Статус Криму

37% українців хочуть бачити Крим українським з колишнім статусом автономної республіки. 15% зі всіх опитаних підтримують варіант кримськотатарської національно-територіальної автономії.

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Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
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