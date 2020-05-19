У якому статусі українці хочуть бачити півострів Крим: результати опитування
18 травня в Україні вшановували 76-ті роковини насильницької депортації кримськотатарського народу з історичної Батьківщини. Попри те, що СРСР давно не існує, РФ продовжує утискати права цього народу. А українська влада вже протягом семи років не має плану дій чи сценарію проти російської агресії. Натомість українці по-різному ставляться до проблеми анексії Криму.
Скільки українців хочуть бачити півострів у складі України, та як держава має повернути Крим – відповідні дані оприлюднила дослідницька агенція Info Sapiens.
Зверніть увагу Трагедія кримськотатарського народу триває й сьогодні
Повернення Криму
23% – тобто, майже кожен четвертий українець вважає, що Україна повинна розробити і врахувати воєнний сценарій повернення Криму. Натомість 38% проти силового повернення анексованого Росією півострову під контроль України.
38% не підтримують силове повернення окупованого півострову / Скриншот з відео
КПП між Кримом та материковою Україною
46% українців схвалюють комплексне облаштування контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю. Однак 21% опитаних не підтримують майже повноцінний кордон між областями.
Статус Криму
37% українців хочуть бачити Крим українським з колишнім статусом автономної республіки. 15% зі всіх опитаних підтримують варіант кримськотатарської національно-територіальної автономії.
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