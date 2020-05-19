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Вєсті.UA: Киву – на Олімпіаду. Не гуманітарка, а непорозуміння

Вєсті.UA - Читать новость на русском

У випуску програми "Вєсті.UA" за 19 травня – замість олімпійської збірної на змагання можна було б відправити знайомого всім нардепа від ОПЗЖ. На останніх іграх українці завоювали 11 нагород, але до Киви так липнуть медалі, що він би привіз більше. Літак, який привіз маски й антисептики в Україні, зустрічав сам президент. Правда, потім виявилось, що гуманітарка – не зовсім і гуманітарка.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

У якому статусі українці хочуть бачити півострів Крим.


 

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Новини України Курйозні новини Ілля Кива Вєсті.UA
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