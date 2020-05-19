Вести.UA: Киву – на Олимпиаду. Не гуманитарка, а недоразумение
В выпуске программы "Вести.UA" за 19 мая – вместо олимпийской сборной на соревнования можно было бы отправить знакомого всем нардепа от ОПЗЖ. На последних играх украинцы завоевали 11 наград, но к Киве так липнут медали, что он бы привез больше. Самолет, который привез маски и антисептики в Украину, встречал сам президент. Правда, потом оказалось, что гуманитарка – не совсем и гуманитарка.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
В каком статусе украинцы хотят видеть полуостров Крым.
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