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Вести.UA: Киву – на Олимпиаду. Не гуманитарка, а недоразумение

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В выпуске программы "Вести.UA" за 19 мая – вместо олимпийской сборной на соревнования можно было бы отправить знакомого всем нардепа от ОПЗЖ. На последних играх украинцы завоевали 11 наград, но к Киве так липнут медали, что он бы привез больше. Самолет, который привез маски и антисептики в Украину, встречал сам президент. Правда, потом оказалось, что гуманитарка – не совсем и гуманитарка.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:

В каком статусе украинцы хотят видеть полуостров Крым.

 

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Новости Украины Курьезные новости Илья Кива Вести.UA
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