Росія планує провести у Раді Безпеки ООН конференцію з жителями окупованого Криму
Конференція у Радбезі ООН з жителями окупованого Криму має бути неформальною і пройде з допомогою відеозв'язку. За інформацією представників країни-агресора, вона відбудеться вже 21 травня.
Тема конференції – невідома
Це начебто буде перша неформальна відеоконференція, у якій візьмуть участь кримчани. Про це повідомляє постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський у твіттері.
Читайте також У якому статусі українці хочуть бачити півострів Крим: результати опитування
Що саме обговорюватимуть на віртуальній зустрічі – наразі невідомо. Постпред країни-окупанта наголосив, що "дізнаються реальні факти про життя в російському регіоні".
Як Росія намагається скасувати проти себе санкції за окупацію Криму та Донбасу
- 3 квітня Україна заблокувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом, який міг допомогти РФ позбутися міжнародних санкцій.
- Пізніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що влада РФ хоче використати ситуацію з поширенням коронавірусу, щоб посилити суперечності всередині ЄС.
- В італійських ЗМІ з’явилася інформація, що Росія просить в Італії "розрахуватися за гумдопомогу" під час пандемії зняттям санкцій.
- Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація з коронавірусом не вплине на санкції проти Росії.