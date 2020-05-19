Росія планує провести у Раді Безпеки ООН конференцію з жителями окупованого Криму

Конференція у Радбезі ООН з жителями окупованого Криму має бути неформальною і пройде з допомогою відеозв'язку. За інформацією представників країни-агресора, вона відбудеться вже 21 травня.

Тема конференції – невідома

Це начебто буде перша неформальна відеоконференція, у якій візьмуть участь кримчани. Про це повідомляє постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський у твіттері.

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Що саме обговорюватимуть на віртуальній зустрічі – наразі невідомо. Постпред країни-окупанта наголосив, що "дізнаються реальні факти про життя в російському регіоні".

On Thursday, 21 May at 3 pm NYC time UN Security Council will for the first time hold informal VTC with participation of the residents of #Crimea. This will be a good opportunity to learn real facts about life in this Russian region. For live webcast click https://t.co/PZ2wE8pJ3L pic.twitter.com/ECFM8scbeQ — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 19, 2020

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