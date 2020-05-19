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Росія планує провести у Раді Безпеки ООН конференцію з жителями окупованого Криму

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Росія планує провести у Раді Безпеки ООН конференцію з кримчанами
Радбез ООН / UN

Конференція у Радбезі ООН з жителями окупованого Криму має бути неформальною і пройде з допомогою відеозв'язку. За інформацією представників країни-агресора, вона відбудеться вже 21 травня.

Тема конференції – невідома

Це начебто буде перша неформальна відеоконференція, у якій візьмуть участь кримчани. Про це повідомляє постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський у твіттері.

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Що саме обговорюватимуть на віртуальній зустрічі – наразі невідомо. Постпред країни-окупанта наголосив, що "дізнаються реальні факти про життя в російському регіоні".

Як Росія намагається скасувати проти себе санкції за окупацію Криму та Донбасу

  • 3 квітня Україна заблокувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом, який міг допомогти РФ позбутися міжнародних санкцій.
  • Пізніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що влада РФ хоче використати ситуацію з поширенням коронавірусу, щоб посилити суперечності всередині ЄС.
  • В італійських ЗМІ з’явилася інформація, що Росія просить в Італії "розрахуватися за гумдопомогу" під час пандемії зняттям санкцій.
  • Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація з коронавірусом не вплине на санкції проти Росії.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Окуповані території Україна – Росія ООН Новини Росії Анексія Криму Новини політики
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