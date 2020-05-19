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РФ скликає відеоконференцію щодо Криму, аби виправдати свій провал в ООН, – Кислиця

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Кислиця про причини скликання РФ відеоконференції щодо Криму
Кислиця про причини скликання РФ відеоконференції щодо Криму / prm.ua

Росія хоче провести у Раді Безпеки ООН відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що на такий крок РФ підштовхнув шквал міжнародної критики через порушення статуту ООН, а також прав і свобод в окупованому Криму.

Конференцію, яка має пройти 21 травня за допомогою відеозв’язку, прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише "Укрінформ".

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Що відомо про конференцію України та партнерів

Кислиця нагадав, що Україна разом з партнерами ще 6 березня 2020 року провела неформальне засідання членів Радбезу ООН за формулою Арріа. На ньому розглянули ситуацію у Криму.

Тоді міжнародна спільнота засудила окупацію РФ території півострова.

Чому Росія вирішила провести відеозустріч тепер

Кислиця зазначив, що Росія зробила це, щоб хоч якось виправдати свій провал у березні.

Російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму,
– пояснив Кислиця.

Кого Росія запрошувала на відеоконференцію

Російська сторона запросила на інтернет-зустріч так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму.
Кислиця наголосив, що росіяни насправді намагалися запросити представників окупаційної влади Криму. Але Україна та партнери запобігли цьому.

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Яка позиція України

  • Дипломат наголосив, що ніякого визнання анексії українського півострова не буде.
  • Позиція України щодо Криму залишається незмінною: вже четвертий поспіль рік РФ не виконує наказ Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів щодо відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
  • Крім того, Росія має допустити в тимчасово окупований Крим місію ООН з моніторингу прав людини без попередніх умов.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Окуповані території ООН Сергій Кислиця Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Новини політики
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