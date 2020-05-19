РФ скликає відеоконференцію щодо Криму, аби виправдати свій провал в ООН, – Кислиця
Росія хоче провести у Раді Безпеки ООН відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що на такий крок РФ підштовхнув шквал міжнародної критики через порушення статуту ООН, а також прав і свобод в окупованому Криму.
Конференцію, яка має пройти 21 травня за допомогою відеозв’язку, прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише "Укрінформ".
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Що відомо про конференцію України та партнерів
Кислиця нагадав, що Україна разом з партнерами ще 6 березня 2020 року провела неформальне засідання членів Радбезу ООН за формулою Арріа. На ньому розглянули ситуацію у Криму.
Тоді міжнародна спільнота засудила окупацію РФ території півострова.
Чому Росія вирішила провести відеозустріч тепер
Кислиця зазначив, що Росія зробила це, щоб хоч якось виправдати свій провал у березні.
Російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму,
– пояснив Кислиця.
Кого Росія запрошувала на відеоконференцію
Російська сторона запросила на інтернет-зустріч так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму.
Кислиця наголосив, що росіяни насправді намагалися запросити представників окупаційної влади Криму. Але Україна та партнери запобігли цьому.
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Яка позиція України
- Дипломат наголосив, що ніякого визнання анексії українського півострова не буде.
- Позиція України щодо Криму залишається незмінною: вже четвертий поспіль рік РФ не виконує наказ Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів щодо відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
- Крім того, Росія має допустити в тимчасово окупований Крим місію ООН з моніторингу прав людини без попередніх умов.