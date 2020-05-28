Россия шантажировала международное сообщество: Кремль в ООН отличился неоднозначным заявлением

На заседании Совбеза ООН в среду, 28 мая, российская делегация фактически шантажировала международное сообщество. Представители Кремля, в частности, заявили, что глобальное прекращении огня (в том числе со стороны пророссийских боевиков на Донбассе) зависит от отмены международных санкций.

Подробнее о громком заявлении Кремля

О том, что российская делегация фактически прибегла к шантажу , рассказал представитель постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.

Важно Смертельный обстрел на Донбассе: Украина в ООН обратилась к России

"Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, без снятия санкций не будет глобального прекращения огня" , – подчеркнул он.

Николенко напомнил, что российская сторона и раньше намекала на отмену санкций. Мол, те мешают гуманитарной помощи в борьбе против COVID-19.

"Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу", – отметил Николенко.

По его словам, такое заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах. А там россияне являются стороной конфликта.

Но мы хорошо знаем: даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики,

– подытожил представитель постоянного представительства Украины в ООН.

Что этому предшествовало

23 марта генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал мир к немедленному прекращению огня из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии российская делегация в ООН прокомментировала это обращение.

Мы считаем весьма актуальными обращения Генерального секретаря по глобальному прекращению огня... Но это прекращение будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию,

– говорится в отрывке обращение, которое обнародовал Олег Николенко.

Россияне добавляют, что Верховный комиссар по прав человека якобы подчеркивает, что препятствование медицинским усилиям в одной стране усиливает риски для каждого жителя планеты.

Обратите внимание Украина обратилась в Международный трибунал для наказания России

К слову, на 21 мая в рамках Совбеза ООН Россия созвала видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма . Постоянный представитель Украины в организации Сергей Кислица заявил, что на такой шаг РФ подтолкнул шквал международной критики за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном Крыму.