Смертельный обстрел на Донбассе: Украина в ООН обратилась к России
Россию должна придерживаться минских соглашений и договоренностей нормандской четверки. Так украинские дипломаты ответили на обстрелы на Донбассе, где от вражеской пули погиб боец ВСУ.
Они отметили, что режим прекращения огня нарушается ежедневно. Такое заявление в своем твиттере разместило постоянное представительство Украины при ООН.
Ранее Украина обратилась в Международный трибунал для наказания России
Справка. 26 мая Штаб ООС сообщил, что военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Где именно произошел обстрел, не сообщается. Известно, что враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В представительстве Украины подчеркнули, что обстрелы не прекращаются, несмотря на договоренности. "Россия должна отказаться от логики войны", – отметили в сообщении.
В течение 26 мая российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня 6 раз. Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".