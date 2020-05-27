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Смертельный обстрел на Донбассе: Украина в ООН обратилась к России

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Украинские дипломаты сделали заявление в ООН
Украинские дипломаты сделали заявление в ООН / unmultimedia.org / Иллюстративное фото

Россию должна придерживаться минских соглашений и договоренностей нормандской четверки. Так украинские дипломаты ответили на обстрелы на Донбассе, где от вражеской пули погиб боец ВСУ.

Они отметили, что режим прекращения огня нарушается ежедневно. Такое заявление в своем твиттере разместило постоянное представительство Украины при ООН.

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Справка. 26 мая Штаб ООС сообщил, что военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Где именно произошел обстрел, не сообщается. Известно, что враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В представительстве Украины подчеркнули, что обстрелы не прекращаются, несмотря на договоренности. "Россия должна отказаться от логики войны", – отметили в сообщении.

В течение 26 мая российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня 6 раз. Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Украина – Россия ООН Жертвы Война на Донбассе
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