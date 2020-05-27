Смертельний обстріл на Донбасі: Україна в ООН звернулася до Росії

Росія повинна дотримуватися мінських угод та домовленостей нормандської четвірки. Так українські дипломати відповіли на обстріли на Донбасі, де від ворожої кулі загинув боєць ЗСУ.

Вони зазначили, що режим припинення вогню порушується щодня. Таку заяву у своєму твіттері розмістило постійне представництво України при ООН.

Раніше Україна звернулася у Міжнародний трибунал для покарання Росії

Довідка. 26 травня Штаб ООС повідомив, що військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення, не сумісне з життям. Де саме стався обстріл – не повідомляється. Відомо, що ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У представництві України підкреслили, що обстріли не припиняються, попри домовленості. "Росія мусить відмовитися від логіки війни", – наголосили у повідомленні.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020

Упродовж 26 травня російські найманці на Донбасі порушили режим припинення вогню 6 разів. Усі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".