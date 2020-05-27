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Смертельний обстріл на Донбасі: Україна в ООН звернулася до Росії

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Українські дипломати зробили заяву в ООН
Українські дипломати зробили заяву в ООН / unmultimedia.org / Ілюстративне фото

Росія повинна дотримуватися мінських угод та домовленостей нормандської четвірки. Так українські дипломати відповіли на обстріли на Донбасі, де від ворожої кулі загинув боєць ЗСУ.

Вони зазначили, що режим припинення вогню порушується щодня. Таку заяву у своєму твіттері розмістило постійне представництво України при ООН. 

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Довідка. 26 травня Штаб ООС повідомив, що військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення, не сумісне з життям. Де саме стався обстріл – не повідомляється. Відомо, що ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У представництві України підкреслили, що обстріли не припиняються, попри домовленості. "Росія мусить відмовитися від логіки війни", – наголосили у повідомленні.

Упродовж 26 травня російські найманці на Донбасі порушили режим припинення вогню 6 разів. Усі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Україна – Росія ООН Жертви Війна на Донбасі
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