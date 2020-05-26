Український військовий загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донбасі

Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок цього один український військовий загинув.

Інформацію про смерть військовослужбовця підтвердили у Штабі Операції об'єднаних сил.

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Як повідомили у Штабі ООС військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Де саме стався обстріл – не повідомляється. Відомо лише те, що ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання. Редакція 24 каналу приєднується до слів співчуття родині захисника.