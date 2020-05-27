На Донбасі загинув молодший сержант Віталій Лімборський: фото і деталі про героя

Внаслідок ворожого обстрілу російськими окупаційними військами загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Він був бійцем 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Як загинув Віталій Лімборський

У вівторок, 26 травня, близько 19:45, російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу українських позицій, повідомляє 24 канал. У результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський.

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Що відомо про загиблого героя Віталія Лімборського

Йому було 24 роки.

У 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу він служив за контрактом.

"Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом, відкрило нові горизонти у моєму самовдосконаленні. І рідні пишаються мною, особливо мама. А для меншого братика Антона, можливо, колись буду прикладом для наслідування", – розповідав Віталій в інтерв’ю пресслужбі оперативного командування "Південь":

Командування Об’єднаних сил та 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Редакція 24 каналу приєднується до цих слів.