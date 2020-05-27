Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На Донбасі загинув молодший сержант Віталій Лімборський: фото і деталі про героя

- Читать новость на русском
Загинув Віталій Лімборський
Загинув Віталій Лімборський / 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Внаслідок ворожого обстрілу російськими окупаційними військами загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Він був бійцем 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Як загинув Віталій Лімборський

У вівторок, 26 травня, близько 19:45, російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу українських позицій, повідомляє 24 канал. У результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський.

Варте уваги Передова: Укрпошта випускає марки на знак вдячності медикам та військовим – виразні фото

Що відомо про загиблого героя Віталія Лімборського

Йому було 24 роки.

У 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу він служив за контрактом.

"Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом, відкрило нові горизонти у моєму самовдосконаленні. І рідні пишаються мною, особливо мама. А для меншого братика Антона, можливо, колись буду прикладом для наслідування", – розповідав Віталій в інтерв’ю пресслужбі оперативного командування "Південь":

Командування Об’єднаних сил та 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Редакція 24 каналу приєднується до цих слів.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Втрати Війна на Донбасі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
сьогодні , 11:30 Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
Павло Казарін
Новини про коронавірус 26 травня: відкриття спортзалів і басейнів, перший випадок в ООС
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 26 травня: відкриття спортзалів і басейнів, перший випадок в ООС
Вероніка Климська
Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
25 травня , 21:11 Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
Тетяна Панасюк