Передова: Укрпошта випускає марки на знак вдячності медикам та військовим – виразні фото

Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені героїзму українців на передовій – як у війні за незалежність України, так і в боротьбі з коронавірусом. За задумкою автора Нікіти Тітова, образ на марці – знак вдячності тисячам медиків і військових.

"Поштові марки – це імпульси країни, її серцебиття, радість і смуток, минуле і сучасне", – мовиться в анонсі Укрпошти, опублікованому на сторінці у фейсбуці 27 травня.

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Як кажуть в установі, новий випуск марок "Передова" присвячений "найактуальнішій проблемі людства – боротьбі з коронавірусом".

Але в героїчному образі, який зобразив на марках художник Нікіта Тітов, закладено знак вдячності не лише медикам, а й військовим.



Медикам нова марка сподобалася / Фото з фейсбука Наталії Мухіної

Україна перебуває у складній ситуації протистояння пандемії COVID-19, триває боротьба за здоров’я та життя людей, а поруч з цим не припинилася й війна на Донбасі.

В Укрпошті стверджують, що ці нові марки дякують за сміливість і професіоналізм й усім іншим професіям – пожежникам, водіям, продавцям, поштарям і так далі.



Наклад марок "Передова" – 140 тисяч, номінальна вартість марки – 9 гривень / Фото Укрпошти

Додамо, що Укрпошта планує 29 травня у Головпоштамті Києва провести урочисту церемонію спецпогашення, на яку запрошені ветерани АТО та ООС, медики, міністр інфраструктури Владислав Криклій та гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.



До марок випущені й спеціальні конверти "Перший день" / Фото Укрпошти

З іншими роботами харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова можна ознайомитися на його сторінці у фейсбуці. Ось кілька прикладів: