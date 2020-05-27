Передовая: Укрпочта выпускает марки в благодарность медикам и военным - выразительные фото

Укрпочта анонсировала новые марки, посвященные героизму украинцев на передовой – как в войне за независимость Украины, так и в борьбе с коронавирусом. По замыслу автора Никиты Титова, образ на марке – благодарность тысячам медиков и военных.

" Почтовые марки – это импульсы страны, ее сердцебиение, радость и грусть, прошлое и настоящее ", – говорится в анонсе Укрпочты, опубликованном на странице в фейсбуке 27 мая.

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Как говорят в учреждении, новый выпуск марок "Передовая" посвящен "самой актуальной проблеме человечества – борьбе с коронавирусом".

Но в героическом образе, который изобразил на марках художник Никита Титов, заложена благодарность не только медикам, но и военным.



Медикам новая марка понравилась / Фото с фейсбука Натальи Мухиной

Украина находится в сложной ситуации противостояния пандемии COVID-19, идет борьба за здоровье и жизнь людей, а рядом с этим не прекратилась и война в Донбассе.

В Укрпочте утверждают, что эти новые марки благодарят за смелость и профессионализм и представителей всех других профессий – пожарных, водителей, продавцов, почтальонов и так далее.



Тираж марок "Передовая" – 140 тысяч, номинальная стоимость марки – 9 гривен / Фото Укрпочты

Добавим, что Укрпочта планирует 29 мая во Главпочтамте Киева провести торжественную церемонию спецпогашения, на которую приглашены ветераны АТО и ООС, медики, министр инфраструктуры Владислав Криклий и гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.



К маркам выпущены и специальные конверты "Первый день" / Фото Укрпочты