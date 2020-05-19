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Почтовые счета и карточки: Рада расширила финуслугах Укрпочты

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Проект закона №2788 об открытии почтовых счетов – Укрпочта
В Верховной Раде проголосовали за законопроект, который расширит финуслуги "Укрпочты" / Depositphotos

В Верховной Раде поддержали проект закона №2788. Его полное название – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых услуг в области почтовой связи". Благодаря этому закону Укрпочта сможет открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции и выпускать платежные карты.

Как проходило голосование за проект закона об открытии почтовых счетов

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Авторами законопроекта стал ряд нардепов от различных политических партий. Большинство из них составляет "Слуга народа" – в частности, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, которого выдвигала эта полисила, а также Александр Корниенко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Скичко, Максим Куницкий и другие.

Как объясняют в Укрпочте, благодаря этому закону украинцы получат базовые финансовые услуги:

  • смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги,
     
  • смогут оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги,
     
  • смогут получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку,
     
  • смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту говорится о недостаточной зоне покрытия банков Украины. В частности, только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков.

По словам представителей Укрпочты, после открытия почтовых счетов доступ к вышеуказанным услугам получат не менее 37% населения Украины.

С открытием почтовых счетов очевидная польза для государства – практически до нуля (на 2 миллиарда гривен) сократятся ежегодные затраты на доставку и выплату пенсий, пособий, субсидий. Также мы не будем с ними конкурировать с банками, потому что 80% нашей сети расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов,
– отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Другие особенности закона об открытии почтовых счетов

  • Укрпочта не будут кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств.
  • Вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, приравниваются к банковским вкладам.
  • Укрпочта также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
  • Деятельность по предоставлению финансовых услуг, открытие и обслуживание почтовых счетов национальным почтовым оператором регулирует Национальный банк.
  • К слову, это уже второй подобный законопроект, который инициировала Укрпочта и был внесен в Верховную Раду VIII созыва 21 ноября 2017 года.

Укрпошта. Верховна Рада, відкриття поштових рахунків, фінпослуги
Основное про проект закона об открытии почтовых счетов / Инфографика Укрпочты

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Финансы Деньги Укрпошта
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