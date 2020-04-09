Как заказать доставку пенсии на дом: инструкция

В период карантина пожилые люди могут заказать доставку пенсии через Укрпочту домой. Для этого необходимо сделать несколько простых шагов.

В частности, нужно заполнить анкету на сайте компании или связаться со своим почтальоном, контакты которого можно узнать, позвонив в контакт-центр Укрпочты. Об этом информирует Укринформ со ссылкой на контактный центр Укрпочты.

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В период действия карантина, который установлен на уровне государства из-за распространения коронавирусной инфекции, изменен порядок выплаты пенсии и социальной помощи. Пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой категорией по инфицированию коронавирусом, могут получить адресную доставку пенсии на дом,

– заметили в Укрпочте.

Там добавляют: чтобы получить пенсию, не выходя из дома, необходимо просто познакомиться с почтальоном, который обслуживает ваш дом.

Внимание! Для этого нужно заполнить онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9. Доставка пенсий и социальной помощи на дом является бесплатной.

Заметим, что ранее правительство упростило оплату коммуналки для пенсионеров. Теперь они могут, не выходя из дома оплатить потребленные услуги по телефону или через почтальона.

Почему людям старше 60 лет не рекомендуют выходить из дома?

Из-за карантинных ограничений люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздержаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.



Люди пожилого возраста в группе повышенного риска, следовательно — нуждаются в самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были в возрасте свыше 60 лет.