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      Пенсионеры смогут оплатить коммуналку по телефону: подробности

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      Пенсіонери зможуть оплатити комуналку телефоном або через поштаря / Ілюстративне фото / Archiburgos.es

      Из-за вспышки коронавируса в Украине и строгого карантина, который запрещает людям старше 60 лет выходить из дома, правительство разрабатывает возможность заплатить за коммунальные услуги по телефону. Такая опция вскоре станет доступной для пенсионеров.

      В ближайшие дни Кабмин запустит возможность оплаты коммуналки для пенсионеров через Укрпочту или телефонные горячие линии банков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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      Граждане, получающие пенсии и денежную помощь через банки, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на горячую линию банка,
      – говорится в сообщении.

      Пенсионеры должны предоставить своему банку информацию о перечне услуг, которые они готовы оплатить дистанционно, и данные, необходимые для оплаты услуг с их счетов.

      Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью почтальона при получении пенсии и денежной помощи.

      Кстати, такую услугу тоже можно заказать по телефону.

      В правительстве также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн сервисы.

      Почему людям старше 60 лет нельзя выходить из дома? Из-за карантинных ограничений люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздержаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.

      Люди почтенного возраста в группе повышенного риска, следовательно — нуждаются в самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были в возрасте свыше 60 лет.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Укрпошта Банки Пенсия Коммунальные услуги Новости политики
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