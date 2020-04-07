Пенсионеры смогут оплатить коммуналку по телефону: подробности
Из-за вспышки коронавируса в Украине и строгого карантина, который запрещает людям старше 60 лет выходить из дома, правительство разрабатывает возможность заплатить за коммунальные услуги по телефону. Такая опция вскоре станет доступной для пенсионеров.
В ближайшие дни Кабмин запустит возможность оплаты коммуналки для пенсионеров через Укрпочту или телефонные горячие линии банков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Граждане, получающие пенсии и денежную помощь через банки, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на горячую линию банка,
– говорится в сообщении.
Пенсионеры должны предоставить своему банку информацию о перечне услуг, которые они готовы оплатить дистанционно, и данные, необходимые для оплаты услуг с их счетов.
Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью почтальона при получении пенсии и денежной помощи.
Кстати, такую услугу тоже можно заказать по телефону.
В правительстве также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн сервисы.
Почему людям старше 60 лет нельзя выходить из дома? Из-за карантинных ограничений люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздержаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.
Люди почтенного возраста в группе повышенного риска, следовательно — нуждаются в самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были в возрасте свыше 60 лет.
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