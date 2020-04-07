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      Пенсіонери зможуть оплатити комуналку телефоном: подробиці

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      Пенсіонери зможуть оплатити комуналку телефоном або через поштаря / Ілюстративне фото / Archiburgos.es

      Через спалах коронавірусу в Україні та суворий карантин, який забороняє людям старшим за 60 років виходити з дому, уряд розробляє можливість заплатити за комунальні послуги телефоном. Така опція невдовзі стане доступною для пенсіонерів.

      Найближчими днями Кабмін запустить можливість оплати комуналки для пенсіонерів через Укрпошту або телефонні гарячі лінії банків. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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      Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банки, зможуть дистанційно сплачувати спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на гарячу лінію банку,
      – мовиться у повідомленні.

      Пенсіонери повинні надати своєму банку інформацію про перелік послуг, які вони готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків.

      Крім того, одержувачі пенсій та допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги за допомогою листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги.

      До речі, таку послугу теж можна замовити телефоном.

      В уряді також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через існуючі онлайн сервіси.

      Чому людям старшим 60 років не можна виходити з дому? Через карантинні обмеження люди від 60 років зараз мають перебувати вдома. Також вони мають утримуватися від контактів з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно проживають.

      Люди поважного віку є в групі підвищеного ризику, відтак — потребують самоізоляції у визначеному ними місці. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Укрпошта Банки Пенсія Комунальні послуги
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