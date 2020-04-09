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      Як замовити доставку пенсії додому: інструкція

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      Як замовити доставку пенсії додому / Ілюстративне фото

      У період карантину старші люди можуть замовити доставку пенсії через Укрпошту додому. Для цього необхідно зробити декілька простих кроків.

      Зокрема, треба заповнити анкету на сайті компанії або зв'язатися зі своїм листоношею, контакти якого можна дізнатися, зателефонувавши до контакт-центру Укрпошти. Про це інформує Укрінформ з посиланням на контактний центр Укрпошти.

      До теми Індексація пенсій: яким буде механізм та коли будуть виплати

      У період дії карантину, який встановлено на рівні держави через поширення коронавірусної інфекції, змінено порядок виплати пенсії та соціальної допомоги. Пенсіонери, які є найбільш вразливою категорією щодо інфікування коронавірусом, можуть отримати адресну доставку пенсії додому,
      – зауважили в Укрпошті.

      Там додають: щоб отримати пенсію, не виходячи з дому, необхідно просто познайомитися з листоношею, який обслуговує ваш будинок.

      Увага! Для цього потрібно заповнити онлайн-форму або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та набрати цифру 9. Доставка пенсій та соціальної допомоги додому є безкоштовною.

      Зауважимо, що раніше уряд спростив оплату комуналки для пенсіонерів. Тепер вони можуть, не виходячи з дому оплатити спожиті послуги телефоном або через листоношу.

      Чому людям старшим 60 років не рекомендують виходити з дому?Через карантинні обмеження люди від 60 років зараз мають перебувати вдома. Також вони мають утримуватися від контактів з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно проживають.

      Люди поважного віку є в групі підвищеного ризику, відтак — потребують самоізоляції у визначеному ними місці. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Пенсія Укрпошта
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