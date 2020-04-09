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      Індексація пенсій: яким буде механізм та коли будуть виплати

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      Індексація пенсій в Україні

      У 2020 році Кабінет Міністрів України запланував проведення індексації пенсій. Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році – 1 травня.

      У Пенсійному фонді України пояснили механізм проведення індексації пенсії.

      "Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", – йдеться в поясненні Пенсійного фонду України.

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      Індексація трудових пенсій становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень.

      "У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше ніж 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру", – запевнили в Пенсійному фонді.

      Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня 2020 року в установленому порядку через банки або доставлена додому листоношами "Укрпошти".


      Яку пенсію отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Пенсійний фонд України Пенсія Новини України Новини політики
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