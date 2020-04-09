Індексація пенсій: яким буде механізм та коли будуть виплати
У 2020 році Кабінет Міністрів України запланував проведення індексації пенсій. Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році – 1 травня.
У Пенсійному фонді України пояснили механізм проведення індексації пенсії.
"Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", – йдеться в поясненні Пенсійного фонду України.
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Індексація трудових пенсій становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень.
"У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше ніж 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру", – запевнили в Пенсійному фонді.
Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня 2020 року в установленому порядку через банки або доставлена додому листоношами "Укрпошти".
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