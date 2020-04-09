Индексация пенсий: каким будет механизм и когда будут выплаты
В 2020 году Кабинет Министров Украины запланировал проведение индексации пенсий. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году – 1 мая.
В Пенсионном фонде Украины объяснили механизм проведения индексации пенсии.
"Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для начисления пенсии, в размере 1,11", – говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины.
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Индексация трудовых пенсий составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен.
"В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера", – заверили в Пенсионном фонде.
Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться, начиная с мая 2020 году в установленном порядке через банки или доставлена домой почтальонами "Укрпочты".
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