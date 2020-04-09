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      Индексация пенсий: каким будет механизм и когда будут выплаты

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      Индексация пенсий в Украине

      В 2020 году Кабинет Министров Украины запланировал проведение индексации пенсий. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году – 1 мая.

      В Пенсионном фонде Украины объяснили механизм проведения индексации пенсии.

      "Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для начисления пенсии, в размере 1,11", – говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины.

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      Индексация трудовых пенсий составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен.

      "В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии менее 100 гривен, будет установлена ​​доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера", – заверили в Пенсионном фонде.

      Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться, начиная с мая 2020 году в установленном порядке через банки или доставлена ​​домой почтальонами "Укрпочты".


      Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Пенсионный фонд Пенсия
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