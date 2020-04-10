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      Укрпочта закупила 500 автомобилей: они заменят отделение по селам – детали

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      Укрпочта заказала автомобилей на 8,5 миллионов евро / Иллюстративное фото / Укринформ

      Укрпочта подписала договор о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для своих передвижных отделений. Общая сумма сделки составляет 8,5 миллионов евро.

      О приобретении автомобилей, которые будут служить отделениями, Укрпочта сообщила на своей фейсбук-странице. В то же время это подтвердил и гендиректор компании Игорь Смелянский.

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      Коротко о тендере. Это общая сумма 8,5 миллиона евро при условии покупки не только самих авто, но и дооборудования автомобилей. Укрпочта рассматривала три автомобиля как варианты для будущей покупки. Приняли участие Peugeot Partner, Fiat Doblo Maxi и Renault Docker. В результате упорной борьбы победил Fiat c почти 20-процентной скидкой от начальной цены,
      – рассказал он.

      Первые 500 автомобилей отправят в 5 областей, в том числе Киевскую. В Украину они поступят в течение лета – осени этого года и появятся в качестве мобильных отделений уже летом.

      Что известно о передвижных отделениях Укрпочты?
      Это проект, цель которого улучшить качество предоставления услуг сельскому населению с количеством жителей до 2 тысяч. Это полноценные почтовые отделения, которые приезжают к домам пользователей со всеми услугами, такими как доставка пенсий и социальных выплат, доставка продуктов, почты, корреспонденции, лекарств и тому подобное.

      Почти 2 года проект действует в Черниговской области в пилотном режиме.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Укрпошта
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