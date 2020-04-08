Укрпочта будет бесплатно доставлять пасхальные куличи

Государственное предприятие Укрпочта решило бесплатно доставлять куличи украинцам к Пасхе. Заказать такую услугу и себе можно будет уже до 12 апреля включительно.

Более того, украинцам доставят уже освященные куличи, сообщил в своем телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

К слову На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице

Об освящении куличей министр договорился с руководителями Православной церкви и Украинской греко-католической церкви Епифанием и Святославом.

Имел честь обратиться к предстоятелям церквей за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех тех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома,

– отметил Владислав Криклий.

Доставлять будут паски украинцам с 13 по 17 апреля. То есть к пасхальной пятнице. Заказать ее можно 12 апреля на сайте Укрпочты или по номеру – 0 800 300 545.

"Берегите себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми", – резюмировал министр инфраструктуры.