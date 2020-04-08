Укрпочта будет бесплатно доставлять пасхальные куличи
Государственное предприятие Укрпочта решило бесплатно доставлять куличи украинцам к Пасхе. Заказать такую услугу и себе можно будет уже до 12 апреля включительно.
Более того, украинцам доставят уже освященные куличи, сообщил в своем телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
К слову На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице
Об освящении куличей министр договорился с руководителями Православной церкви и Украинской греко-католической церкви Епифанием и Святославом.
Имел честь обратиться к предстоятелям церквей за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех тех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома,
– отметил Владислав Криклий.
Доставлять будут паски украинцам с 13 по 17 апреля. То есть к пасхальной пятнице. Заказать ее можно 12 апреля на сайте Укрпочты или по номеру – 0 800 300 545.
"Берегите себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми", – резюмировал министр инфраструктуры.
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