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      Укрпочта будет бесплатно доставлять пасхальные куличи

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      Укрпочта будет доставлять освященные куличи к Пасхе / delo.ua

      Государственное предприятие Укрпочта решило бесплатно доставлять куличи украинцам к Пасхе. Заказать такую услугу и себе можно будет уже до 12 апреля включительно.

      Более того, украинцам доставят уже освященные куличи, сообщил в своем телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      К слову На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице

      Об освящении куличей министр договорился с руководителями Православной церкви и Украинской греко-католической церкви Епифанием и Святославом.

      Имел честь обратиться к предстоятелям церквей за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех тех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома,
      – отметил Владислав Криклий.

      Доставлять будут паски украинцам с 13 по 17 апреля. То есть к пасхальной пятнице. Заказать ее можно 12 апреля на сайте Укрпочты или по номеру – 0 800 300 545.

      "Берегите себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми", – резюмировал министр инфраструктуры.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Святослав Шевчук Епифаний Православная церковь Украины УГКЦ Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Пасха Карантин в Украине 2020 Укрпошта Новости Украины
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