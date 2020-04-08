На Пасху службы в храмах будут проходить без прихожан: куличи будут освящать на улице

Поскольку в Украине продолжается карантин, то в ближайшее время богослужения во всех храмах Украины и всех без исключения конфессий будут происходить исключительно при участии священнослужителей. А для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будет проходить онлайн-трансляция. Прихожане смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений.

К такому выводу пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций при онлайн-встрече, посвященной формату проведения праздничных богослужений. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Тандита богослужения онлайн и без прихожан будут проходить не только в христианских храмах на Пасху. Также такие службы проведут во время иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан.

После оживленного обсуждения пришли к такому соглашению: службу в храмах будут проводить, но без верующих. Для них трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов для всех присутствующих, кроме священнослужителя,

– отметил он.

Представитель МВД добавил, что верующим все же разрешат посещать храмы. Но только индивидуально и когда там богослужения не будут проходить.

"Но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и не более одного в храмах меньшего размеров. Но это не учитывая священнослужителей. Все присутствующие должны носить маски, а снаружи не должно быть очередей", – отметил Тандит.

Он добавил, что будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин.

В городах священнослужителей будут приглашать в пекарни, на заводы или в магазины, где те будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными.

В селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

"Таким образом, удастся минимизировать количество контактов между людьми", – говорит Тандит.

В то же время советник главы МВД подчеркнул, что в случае попыток верующих посетить церковь, полицейские патрули "будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения этих правил". Кроме того, в МВД объяснить новые правила попросили и представителей духовенства.