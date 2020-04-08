На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

Оскільки в Україні триває карантин, то найближчим часом богослужіння у всіх храмах України та всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. А для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, відбуватиметься онлайн-трансляція. Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.

До такого висновку дійшли представники МВС і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під онлайн-зустрічі, присвяченій формату проведення святкових богослужінь. Про це розповів радника міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

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За словами Тандіта богослужіння онлайн і без прихожан відбуватимуться не лише у християнських храмах на Великдень. Також такі служби проведуть під час іудейського Песаха і мусульманських Ночі Бараат і початку місяця Рамадан.

Після жвавого обговорення прийшли до такої угоди: службу в храмах будуть проводити, але без вірян Для них трансляція відбуватиметься в режимі онлайн. В місцях богослужінь може бути присутнім обмежена кількість людей, а саме: священик, прислужник, дяк і особи, що технічно обслуговують богослужіння і забезпечують онлайн-трансляцію. Обов'язковою умовою є носіння захисних масок або респіраторів для усіх присутніх, крім священнослужителя,

– зазначив він.

Представник МВС додав, що вірянам все ж дозволять відвідувати храми. Але лише індивідуально та коли там богослужіння не будуть проходити.

"Але в такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом, не повинна бути більше ніж дві у великих храмах і не більше ніж одна у храмах меншого розмірів. Але це не враховуючи священнослужителів. Всі присутні мають носити маски, а ззовні не повинно бути черг", – зауважив Тандіт.

Він додав, що буде існувати кілька можливостей проведення обряду освячення великодніх пасок і кошиків.

У містах священнослужителів будуть запрошуватися в пекарні, на заводи або в магазини, де ті будуть освячувати паски, і всі охочі зможуть купити їх вже освяченими.

У селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх.

"Таким чином, вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми", – каже Тандіт.

Водночас радник очільника МВС підкреслив, що в разі спроб вірян відвідати церкву, поліцейські патрулі "будуть толерантно та виважено роз'яснювати необхідність виконання цих правил". Крім того, у МВС пояснити нові правила попросили й представників духовенства.

Також під час наради представники МВС і релігійних організацій домовилися, що останні подадуть списки людей, що є задіянмими у проведенні богослужінь. Завдяки такому кроку правоохоронці не зупинятимуть священнослужитеів.

До слова, тему великодніх богослужінь також обговорили президент Володимир Зеленський і очільник ПЦУ Епіфаній. Вони погодились, що правил карантину слід дотримуватись і під час служб. Саме для цього Церква активно закликатиме долучатись до літургій через відеотрансляції.

Молитви та богослужіння у ці дні мають відбутися. Щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас,

– підкреслив митрополит Епіфаній.

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Рекомендації ПЦУ та УГКЦ щодо святкування Великодня

Подивитися богослужіння по телевізору чи онлайн.

Вдома прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ передбачено освячення великодніх страв – з дотриманням усіх норм – на вулиці упродовж суботи.

Віряни УГКЦ, які відвідують Патріарший Собор Воскресіння Христового та захочуть прийти на Великдень, слухатимуть богослужіння на вулиці, зберігаючи дистанцію і в захисних масках. До храму віряни не заходитимуть, тільки священнослужителі.



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