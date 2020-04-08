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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      ПЦУ закликає залишатись вдома на Великдень і дивитись літургію онлайн

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      Епіфаній та Зеленський зустрічаються вдруге за два тижні / Пресцентр ПЦУ

      Митрополит Епіфаній зустрівся з Володимиром Зеленським вдруге за останні два тижні. Предстоятель Української православної церкви та Президент України обговорили, як забезпечити виконання карантинних обмежень під час великодніх свят.

      Володимир Зеленський та митрополит Епіфаній обмінялись думками щодо протидії спалаху коронавірусу. Глава Православної церкви України та президент погодились, що правил карантину слід дотримуватись і під час святкових богослужінь. Саме для цього Церква активно закликатиме долучатись до літургій через відеотрансляції, повідомили у пресцентрі ПЦУ.

      До теми Зеленський: Квітень – дуже небезпечний місяць

      Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися. Щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас,
      – підкреслив митрополит Епіфаній.

      Зазначимо, що до закінчення карантину уряд заборонив проведення всіх масових, зокрема і релігійних, заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

      Рекомендації ПЦУ і УГКЦ щодо святкування Великодня:

      • подивитися богослужіння по телевізору чи онлайн;
      • вдома прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою;
      • у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ передбачено освячення великодніх страв – з дотриманням усіх норм – на вулиці упродовж суботи;
      • віряни УГКЦ, які відвідують Патріарший Собор Воскресіння Христового і захочуть прийти на Великдень, слухатимуть богослужіння на вулиці, зберігаючи дистанцію і в захисних масках. До храму віряни не заходитимуть, тільки священнослужителі.

      нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини України Православна церква України Релігія Великдень Президент України Епіфаній
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