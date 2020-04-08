ПЦУ закликає залишатись вдома на Великдень і дивитись літургію онлайн

Митрополит Епіфаній зустрівся з Володимиром Зеленським вдруге за останні два тижні. Предстоятель Української православної церкви та Президент України обговорили, як забезпечити виконання карантинних обмежень під час великодніх свят.

Володимир Зеленський та митрополит Епіфаній обмінялись думками щодо протидії спалаху коронавірусу. Глава Православної церкви України та президент погодились, що правил карантину слід дотримуватись і під час святкових богослужінь. Саме для цього Церква активно закликатиме долучатись до літургій через відеотрансляції, повідомили у пресцентрі ПЦУ.

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Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися. Щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас,

– підкреслив митрополит Епіфаній.

Зазначимо, що до закінчення карантину уряд заборонив проведення всіх масових, зокрема і релігійних, заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Рекомендації ПЦУ і УГКЦ щодо святкування Великодня:

подивитися богослужіння по телевізору чи онлайн;

вдома прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою;

у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ передбачено освячення великодніх страв – з дотриманням усіх норм – на вулиці упродовж суботи;

віряни УГКЦ, які відвідують Патріарший Собор Воскресіння Христового і захочуть прийти на Великдень, слухатимуть богослужіння на вулиці, зберігаючи дистанцію і в захисних масках. До храму віряни не заходитимуть, тільки священнослужителі.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу