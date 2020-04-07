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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський: Квітень – дуже небезпечний місяць

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Для поширення коронавірусу Україною квітень є дуже сприятливим місяцем. Зокрема, тому, що саме у квітні українці святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Якщо громадяни порушуватимуть під час святкувань карантинні заходи – це може стати причиною збільшення кількості інфікованих COVID-19 в Україні.

      Про це під час селекторної наради за участю міських голів та глав ОДА розповів президент Зеленський, передає пресцентр ОП.

      Зверніть увагу Великдень в умовах карантину: Зеленський розповів, як організують святкування

      Окремо глава держави зазначив, що зараз не час для навіть обговорень повноцінного відновлення роботи громадського транспорту.

      Він пояснив: через Великодні свята квітень – дуже небезпечний місяць з точки зору зараження.

      Що кажуть ПЦУ і УГКЦ

      Раніше представники ПЦУ і УГКЦ розповіли 24 каналу, що під час Великодня будуть дотримуватися всіх карантинних обмежень, які запровадили в Україні.

      Щоправда, конкретного рішення про те, як проходитимуть служби на Великдень і як будуть освячувати кошики, наразі немає. Можливо, буде рішення, щоб люди до храму взагалі не йшли.

      Що каже президент

      Зауважимо, що під час свого традиційного звернення 7 квітня Володимир Зеленський розповів, що перебуває у постійному діалозі із главами церков в Україні. За його словами, влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах під час Великодня.

      Так, президент попросив українців "пригадати заповідь про любов до ближнього" та сказав, що "кращий прояв такої любові – не створювати ближньому небезпеку".

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні підтвердили 1462 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 45 жертв, ще 28 хворих – одужали.

      Найгірша ситуація із поширенням захворювання у Києві, а також у Чернівецькій та Тернопільській областях.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини політики Карантин в Україні 2020 Релігія Великдень
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