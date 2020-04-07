Зеленський: Квітень – дуже небезпечний місяць
Для поширення коронавірусу Україною квітень є дуже сприятливим місяцем. Зокрема, тому, що саме у квітні українці святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Якщо громадяни порушуватимуть під час святкувань карантинні заходи – це може стати причиною збільшення кількості інфікованих COVID-19 в Україні.
Про це під час селекторної наради за участю міських голів та глав ОДА розповів президент Зеленський, передає пресцентр ОП.
Зверніть увагу Великдень в умовах карантину: Зеленський розповів, як організують святкування
Окремо глава держави зазначив, що зараз не час для навіть обговорень повноцінного відновлення роботи громадського транспорту.
Він пояснив: через Великодні свята квітень – дуже небезпечний місяць з точки зору зараження.
Що кажуть ПЦУ і УГКЦ
Раніше представники ПЦУ і УГКЦ розповіли 24 каналу, що під час Великодня будуть дотримуватися всіх карантинних обмежень, які запровадили в Україні.
Щоправда, конкретного рішення про те, як проходитимуть служби на Великдень і як будуть освячувати кошики, наразі немає. Можливо, буде рішення, щоб люди до храму взагалі не йшли.
Що каже президент
Зауважимо, що під час свого традиційного звернення 7 квітня Володимир Зеленський розповів, що перебуває у постійному діалозі із главами церков в Україні. За його словами, влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах під час Великодня.
Так, президент попросив українців "пригадати заповідь про любов до ближнього" та сказав, що "кращий прояв такої любові – не створювати ближньому небезпеку".
Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні підтвердили 1462 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 45 жертв, ще 28 хворих – одужали.
Найгірша ситуація із поширенням захворювання у Києві, а також у Чернівецькій та Тернопільській областях.
Читайте також
-
Життя після коронавірусу: як пандемія змінить подорожісьогодні , 20:18
-
Коронавірус виявили у немовляти Анни Скороход – обох госпіталізувалисьогодні , 19:24
-
Зеленський змінив склад РНБО: деталісьогодні , 19:46
-
У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробицісьогодні , 16:29
-
Великдень у 2020 році: дата свята і традиціїсьогодні , 16:45
-
Мер Запоріжжя проігнорував заборону Кабміну: СБУ та МВС вже відреагувалисьогодні , 19:00