Зеленський: Квітень – дуже небезпечний місяць

Для поширення коронавірусу Україною квітень є дуже сприятливим місяцем. Зокрема, тому, що саме у квітні українці святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Якщо громадяни порушуватимуть під час святкувань карантинні заходи – це може стати причиною збільшення кількості інфікованих COVID-19 в Україні.

Про це під час селекторної наради за участю міських голів та глав ОДА розповів президент Зеленський, передає пресцентр ОП.

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Окремо глава держави зазначив, що зараз не час для навіть обговорень повноцінного відновлення роботи громадського транспорту.

Він пояснив: через Великодні свята квітень – дуже небезпечний місяць з точки зору зараження.

Що кажуть ПЦУ і УГКЦ

Раніше представники ПЦУ і УГКЦ розповіли 24 каналу, що під час Великодня будуть дотримуватися всіх карантинних обмежень, які запровадили в Україні.

Щоправда, конкретного рішення про те, як проходитимуть служби на Великдень і як будуть освячувати кошики, наразі немає. Можливо, буде рішення, щоб люди до храму взагалі не йшли.

Що каже президент

Зауважимо, що під час свого традиційного звернення 7 квітня Володимир Зеленський розповів, що перебуває у постійному діалозі із главами церков в Україні. За його словами, влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах під час Великодня.

Так, президент попросив українців "пригадати заповідь про любов до ближнього" та сказав, що "кращий прояв такої любові – не створювати ближньому небезпеку".

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні підтвердили 1462 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 45 жертв, ще 28 хворих – одужали.



Найгірша ситуація із поширенням захворювання у Києві, а також у Чернівецькій та Тернопільській областях.