21:33
7 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский: Апрель – очень опасный месяц

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Для распространения коронавируса по Украине апрель является очень благоприятным месяцем. В частности, потому, что именно в апреле украинцы будут праздновать один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Если граждане будут нарушать во время празднований карантинные меры – это может стать причиной увеличения количества инфицированных COVID-19 в Украине.

      Об этом во время селекторного совещания с участием мэров и глав ОГА рассказал президент Зеленский, передает пресс-центр ОП.

      Обратите внимание Пасха в условиях карантина: Зеленский рассказал, как организуют празднование

      Отдельно глава государства отметил, что сейчас не время для даже обсуждений полноценного восстановления работы общественного транспорта.

      Он пояснил: через Пасхальные праздники апрель – очень опасный месяц с точки зрения заражения.

      Что говорят ПЦУ и УГКЦ

      Ранее представители ПЦУ и УГКЦ рассказали 24 каналу, что во время Пасхи будут соблюдать все карантинные ограничения, которые ввели в Украине.

      Правда, конкретного решения о том, как будут проходить службы на Пасху и как будут освящать корзины, пока нет. Возможно, будет решение, чтобы люди в храм вообще не шли.

      Что говорит президент

      Заметим, что во время своего традиционного обращения 7 апреля Владимир Зеленский рассказал, что находится в постоянном диалоге с главами церквей в Украине. По его словам, власть сделает все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах во время Пасхи.

      Так, президент попросил украинцев "вспомнить заповедь о любви к ближнему" и сказал, что "лучшее проявление такой любви – не создавать ближнему опасности".

      Какова ситуация с коронавирусом в Украине?В Украине подтвердили 1 462 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 45 жертв, еще 28 больных – выздоровели.

      Наихудшая ситуация с распространением заболевания в Киеве, а также в Черновицкой и Тернопольской областях.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Религия Пасха Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 20:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 202377
      сегодня , 15:58 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 18921
      сегодня , 15:49 Как Украина будет выходить из карантина: ориентировочный план и даты
      Новини України 54311
      сегодня , 16:43 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 402017
      сегодня , 20:42 Коронавирус в Тернопольской области: опять возросло количество больных
      Лікування 42057
      сегодня , 16:45 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      Традиції 115901
      сегодня , 18:56 Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина: главное
      Новини України 7162
      сегодня , 17:10 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
      Новини України 8409
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:18 Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия
      Світлана Попова
      сегодня , 18:52 Что не так с усилением карантина: объяснение правозащитников
      Євгенія Мазур
      Залиште відгук