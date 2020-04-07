Зеленский: Апрель – очень опасный месяц

Для распространения коронавируса по Украине апрель является очень благоприятным месяцем. В частности, потому, что именно в апреле украинцы будут праздновать один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Если граждане будут нарушать во время празднований карантинные меры – это может стать причиной увеличения количества инфицированных COVID-19 в Украине.

Об этом во время селекторного совещания с участием мэров и глав ОГА рассказал президент Зеленский, передает пресс-центр ОП.

Обратите внимание Пасха в условиях карантина: Зеленский рассказал, как организуют празднование

Отдельно глава государства отметил, что сейчас не время для даже обсуждений полноценного восстановления работы общественного транспорта.

Он пояснил: через Пасхальные праздники апрель – очень опасный месяц с точки зрения заражения.

Что говорят ПЦУ и УГКЦ

Ранее представители ПЦУ и УГКЦ рассказали 24 каналу, что во время Пасхи будут соблюдать все карантинные ограничения, которые ввели в Украине.

Правда, конкретного решения о том, как будут проходить службы на Пасху и как будут освящать корзины, пока нет. Возможно, будет решение, чтобы люди в храм вообще не шли.

Что говорит президент

Заметим, что во время своего традиционного обращения 7 апреля Владимир Зеленский рассказал, что находится в постоянном диалоге с главами церквей в Украине. По его словам, власть сделает все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах во время Пасхи.

Так, президент попросил украинцев "вспомнить заповедь о любви к ближнему" и сказал, что "лучшее проявление такой любви – не создавать ближнему опасности".

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?В Украине подтвердили 1 462 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 45 жертв, еще 28 больных – выздоровели.



Наихудшая ситуация с распространением заболевания в Киеве, а также в Черновицкой и Тернопольской областях.