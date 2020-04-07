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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пасха в условиях карантина: Зеленский рассказал, как организуют празднование

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      Как будет проходить Пасха 2020 в Украине / 24 канал

      Уже в это воскресенье верующие западного обряда будут отмечать Пасху. Однако, в условиях карантина традиционно отпраздновать не получится. Президент Владимир Зеленский рассказал, как будет организован этот праздник в Украине.

      В частности, он подчеркнул, что находится на постоянной связи с главами всех церквей в Украине.

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      "Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции и обряды ради здоровья и жизни людей", – говорит президент.

      Он добавил, что сейчас его команда работает над тем, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. Также Зеленский вспомнил об одной из главных идей христианства, которая заключается в любви к ближнему своему:

      Поэтому прошу вас не создавать опасность для жизни и здоровья ближнего своего.

      Празднование будет дома

      Президент подчеркнул, что они работают над тем, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома. Он также выразил надежду, что все главы церквей будут способствовать такому решению, так как должны понимать ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан.

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      Больше информации о праздновании Пасхи в Украине Зеленский пообещал рассказать позже.

      Что говорят ПЦУ и УГКЦ

      Ранее представители ПЦУ и УГКЦ рассказали 24 каналу, что во время Пасхи будут соблюдать все карантинные ограничения, которые ввели в Украине.

      Правда конкретного решения о том, как будут проходить службы на Пасху и как будут освящать корзины, пока нет. Возможно, будет решение, чтобы люди в храм вообще не шли.

      Обращение Владимира Зеленского относительно карантина в Украине: видео

       

      Автор: Ирина Полицкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Пасха Владимир Зеленский
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