Пасха в условиях карантина: Зеленский рассказал, как организуют празднование

Уже в это воскресенье верующие западного обряда будут отмечать Пасху. Однако, в условиях карантина традиционно отпраздновать не получится. Президент Владимир Зеленский рассказал, как будет организован этот праздник в Украине.

В частности, он подчеркнул, что находится на постоянной связи с главами всех церквей в Украине.

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"Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции и обряды ради здоровья и жизни людей", – говорит президент.

Он добавил, что сейчас его команда работает над тем, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. Также Зеленский вспомнил об одной из главных идей христианства, которая заключается в любви к ближнему своему:

Поэтому прошу вас не создавать опасность для жизни и здоровья ближнего своего.

Празднование будет дома

Президент подчеркнул, что они работают над тем, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома. Он также выразил надежду, что все главы церквей будут способствовать такому решению, так как должны понимать ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан.



Почему стоит соблюдать карантин / 24 канал

Больше информации о праздновании Пасхи в Украине Зеленский пообещал рассказать позже.

Что говорят ПЦУ и УГКЦ

Ранее представители ПЦУ и УГКЦ рассказали 24 каналу, что во время Пасхи будут соблюдать все карантинные ограничения, которые ввели в Украине.

Правда конкретного решения о том, как будут проходить службы на Пасху и как будут освящать корзины, пока нет. Возможно, будет решение, чтобы люди в храм вообще не шли.

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