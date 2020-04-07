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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Великдень в умовах карантину: Зеленський розповів, як організують святкування

      - Читать новость на русском
      Як проходитиме Великдень 2020 в Україні / 24 канал

      Вже цієї неділі віряни західного обряду будуть відзначати Великдень. Однак, в умовах карантину традиційно відсвяткувати не вийде. Президент Володимир Зеленський розповів, як буде організовано це свято в Україні.

      Зокрема, він наголосив, що перебуває на постійному зв'язку із главами усіх церков в Україні.

      До теми Богослужіння у церквах на Великдень не скасовуватимуть

      "Ми опинились в ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції та обряди заради здоров'я та життя людей", – каже президент.

      Він додав, що наразі його команда працює над тим, щоб забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. також Зеленський згадав про одну з головних ідей християнства, що полягає у любові до свого ближнього:

      Тож прошу вас не створювати небезпеку для життя і здоров'я свого ближнього.

      Святкування буде в дома

      Президент наголосив, що вони працюють над тим, щоб у кожного була можливість відзначити Великдень вдома. Він також висловив сподівання, що усі глави церков також сприятимуть такому рішенню, адже мають розуміти відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх прихожан.

      Чому варто дотримуватись карантину

      Чому варто дотримуватись карантину / 24 канал

      Більше інформації про святкування Великодня в Україні Зеленський пообіцяв розповісти згодом.

      Що кажуть ПЦУ і УГКЦ

      Раніше представники ПЦУ і УГКЦ розповіли 24 каналу, що під час Великодня будуть дотримуватися всіх карантинних обмежень, які запровадили в Україні.

      Щоправда конкретного рішення про те, як проходитимуть служби на Великдень і як будуть освячувати кошики, наразі немає. Можливо, буде рішення, щоб люди до храму взагалі не йшли.

      Звернення Володимира Зеленського щодо карантину в Україні: відео 

       

      Автор: Ірина Полицька
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Великдень Володимир Зеленський
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