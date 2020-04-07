Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина: главное

Владимир Зеленский продолжает свою традицию и записывает обращения к украинцам ради информирования о коронавирусе. О чем президент говорил на этот раз – читайте ниже.

Президент Зеленский говорил в новом обращении о том, почему так важно оставаться дома, как Украина будет праздновать Пасху и, на какую гуманитарную помощь от других государств может рассчитывать.

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По словам президента, Украина вскоре будет производить собственные тест-системы. Государство ежедневно уже производит 900 тысяч масок.

Главное, о чем говорил президент:

О новых самолетах с гуманитарной и медицинской помощью из Китая и Южной Кореи. Поставок в течение недели должно быть 7. Самолеты доставят 50 миллионов масок.



из Китая и Южной Кореи. Поставок в течение недели должно быть 7. Самолеты доставят 50 миллионов масок. Об украинском производстве средств индивидуальной защиты: Украина ежедневно производит 900 тысяч масок.



средств индивидуальной защиты: Украина ежедневно производит 900 тысяч масок. О новых карантинных мерах: президент напомнил, что правительство ввело более строгие карантинные ограничения. Он напомнил украинцам об обязательном ношении масок, о документах, с которыми они должны выходить на улицу, и о других нововведениях.

Вы можете не знать, что является переносчиком вируса. Маска на вашем лице – безопасность людей вокруг. Нужно выйти из дома – одеваете маску. И только так,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский сказал, что государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации в Украине. Ограничения лишь временные неудобства.

"Действия являются абсолютно симметричными с теми, которые вводят страны Европы", – добавил президент.

Отдельно Зеленский обратился к главам городов и сел в Украине. Он настаивает, чтобы они обязательно выполняли все ограничения, связанные с распространением коронавируса: не запускали общественный транспорт и не облегчали карантинные ограничения, введенные правительством, на собственное усмотрение. К примеру, действия мэра Запорожья, который позволил запустить общественный транспорт в городе, уже рассматривают МВД и СБУ.



в Украине. Он настаивает, чтобы они обязательно выполняли все ограничения, связанные с распространением коронавируса: не запускали общественный транспорт и не облегчали карантинные ограничения, введенные правительством, на собственное усмотрение. К примеру, действия мэра Запорожья, который позволил запустить общественный транспорт в городе, уже рассматривают МВД и СБУ. О праздновании Пасхи. Владимир Зеленский рассказал, что находится в постоянном диалоге с главами церквей в Украине. Он отметил: власть сделает все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах. Президент попросил украинцев вспомнить заповедь о любви к ближнему и сказал, что лучшее проявление такой любви "не создавать ближнему опасности".

Мы в постоянном диалоге с главами церквей. Уже в это воскресенье будут праздновать Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны изменить обряды, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей,

– подчеркнул президент.

Герои "Дня сурка". Зеленский сказал, что понимает, как тяжело сейчас украинцам, что все как будто оказались в фильме "День сурка". Он добавил, что сам оказался в таком замкнутом круге, потому что все время проводит в Офисе Президента за работой.

"Одни и те же люди вокруг, одинаковые разговоры, новости, телепередачи. Я вас понимаю. Единственная смена картинки для меня – пустые улицы Киева утром и ночью", – рассказал украинский лидер.

Это – челендж. Также президент подчеркнул: все украинцы хотят нормального лета. Не лето самоизоляции, а привычное, с морем и путешествиями.

Давайте сделаем себе нормальное лето, сейчас побудем дома, не допустим распространения вируса, а потом отметим нашу с вами победу над недугом,

– подчеркнул Зеленский.

Видеообращение президента Зеленского:

Карантин в Украине: главное

В Украине подтвердили 1256 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 33 жертвы, еще 25 больных – выздоровели.

До 24 апреля в стране продолжается режим строгого карантина: не работают торговые центры, кафе и рестораны, спортивные центры и салоны красоты.

Все, кто возвращаются из-за границы, должны находиться в 14-дневной обсервации. За выполнением этого требования следит полиция.

С 6 апреля запрещено посещение парков, лесов и прибрежных зон.

Дети до 16 лет могут появляться на улице только в сопровождении родственников или родителей.

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Украинцам, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, запретили выходить в аптеки и продуктовые магазины. Также правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым больше 60 лет.



Почему стоит быть дома в карантин / Инфографика 24 канала