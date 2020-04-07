Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне

Володимир Зеленський продовжує свою традицію і записує звернення до українців задля інформування щодо коронавірусу. Про що президент говорив цього разу – читайте нижче.

Президент Зеленський говорив у новому зверненні про те, чому так важливо залишатися вдома, як Україна святкуватиме Великдень та, на яку гуманітарну поміч від інших держав може розраховувати.

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За словами президента, Україна невдовзі виготовлятиме власні тест-системи. Держава щодня вже виготовляє 900 тисяч масок.

Головне, про що говорив президент:

Про нові літаки із гуманітарною та медичною допомогою з Китаю і Південної Кореї. Поставок упродовж тижня має бути 7. Літаки доправлять 50 мільйонів масок.

з Китаю і Південної Кореї. Поставок упродовж тижня має бути 7. Літаки доправлять 50 мільйонів масок. Про українське виробництво засобів індивідуального захисту: Україна щодня виробляє 900 тисяч масок.

засобів індивідуального захисту: Україна щодня виробляє 900 тисяч масок. Про нові карантинні заходи: президент нагадав, що уряд ввів більш суворі карантинні обмеження. Він нагадав українцям про обов'язкове носіння масок, про документи, з якими вони мають виходити на вулицю, та про інші нововведення.

Ви можете не знати, що є переносником вірусу. Маска на вашому обличчі – безпека людей навколо. Потрібно вийти з дому – одягаєте маску. І тільки так,

– наголосив глава держави.

Зеленський сказав, що держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації в Україні. Обмеження лише тимчасові незручності.

"Дії є абсолютно симетричними з тими, які вводять країни Європи", – додав президент.

Окремо Зеленський звернувся до голів міст та сіл в Україні. Він наполягає, аби вони обов’язково виконували усі обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу: не запускали громадський транспорт та не полегшували карантинні обмеження, введені урядом, на власний розсуд. Приміром, дії мера Запоріжжя, який дозволив запустити громадський транспорт у місті, вже розглядають МВС та СБУ.

в Україні. Він наполягає, аби вони обов’язково виконували усі обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу: не запускали громадський транспорт та не полегшували карантинні обмеження, введені урядом, на власний розсуд. Приміром, дії мера Запоріжжя, який дозволив запустити громадський транспорт у місті, вже розглядають МВС та СБУ. Про святкування Великодня. Володимир Зеленський розповів, що перебуває у постійному діалозі із главами церков в Україні. Він зауважив: влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах. Президент попросив українців пригадати заповідь про любов до ближнього та сказав, що кращий прояв такої любові "не створювати ближньому небезпеку".

Ми у постійному діалозі із главами церков. Вже цієї неділі святкуватимуть Пасху християни західного обряду. Ми опинилися у ситуації, коли повинні змінити обряди, аби зберегти здоров’я та життя людей,

– наголосив президент.

Герої "Дня бабака". Зеленський сказав, що розуміє, як важко зараз українцям, що всі начебто опинилися у фільмі "День бабака". Він додав, що сам опинився у такому замкнутому колі, бо весь час проводить в Офісі Президента за роботою.

"Одні й ті самі люди навколо, однакові розмови, новини, телепередачі. Я вас розумію. Єдина зміна картинки для мене – порожні вулиці Києва вранці та вночі", – розповів український лідер.

Це – челендж. Також президент наголосив: усі українці хочуть мати нормальне літо. Не літо самоізоляції, а звичне, з морем і мандрівками.

Давайте зробимо собі нормальне літо, побудемо зараз вдома, не допустимо поширення вірусу, а потім відзначимо нашу з вами перемогу над недугою,

– наголосив Зеленський.

Відеозвернення президента Зеленського:

Карантин в Україні: головне

В Україні підтвердили 1256 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 33 жертви, ще 25 хворих – одужали.

До 24 квітня у країні триває режим суворого карантину: не працюють торгові центри, кафе та ресторани, спортивні центри і салони краси.

Усі, хто повертаються з-за кордону, мають перебувати у 14-денній обсервації. За виконанням цієї вимоги слідкує поліція.

З 6 квітня заборонене відвідування парків, лісів і прибережних зон.

Діти до 16 років можуть з'являтися на вулиці лише у супроводі родичів чи батьків.

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Українцям, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, заборонили виходити в аптеки та продуктові магазини. Також уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше за 60 років.



Чому варто бути вдома в карантин / Інфографіка 24 каналу