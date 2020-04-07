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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне

      - Читать новость на русском
      Звернення Зеленського до українців / Скриншот з відео

      Володимир Зеленський продовжує свою традицію і записує звернення до українців задля інформування щодо коронавірусу. Про що президент говорив цього разу – читайте нижче.

      Президент Зеленський говорив у новому зверненні про те, чому так важливо залишатися вдома, як Україна святкуватиме Великдень та, на яку гуманітарну поміч від інших держав може розраховувати. 

      Зверніть увагу Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

      За словами президента, Україна невдовзі виготовлятиме власні тест-системи. Держава щодня вже виготовляє 900 тисяч масок.

      Головне, про що говорив президент:

      • Про нові літаки із гуманітарною та медичною допомогою з Китаю і Південної Кореї. Поставок упродовж тижня має бути 7. Літаки доправлять 50 мільйонів масок.
      • Про українське виробництво засобів індивідуального захисту: Україна щодня виробляє 900 тисяч масок.
      • Про нові карантинні заходи: президент нагадав, що уряд ввів більш суворі карантинні обмеження. Він нагадав українцям про обов'язкове носіння масок, про документи, з якими вони мають виходити на вулицю, та про інші нововведення.

      Ви можете не знати, що є переносником вірусу. Маска на вашому обличчі – безпека людей навколо. Потрібно вийти з дому – одягаєте маску. І тільки так,
      – наголосив глава держави.

      • Зеленський сказав, що держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації в Україні. Обмеження лише тимчасові незручності.

      "Дії є абсолютно симетричними з тими, які вводять країни Європи", – додав президент.

      • Окремо Зеленський звернувся до голів міст та сіл в Україні. Він наполягає, аби вони обов’язково виконували усі обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу: не запускали громадський транспорт та не полегшували карантинні обмеження, введені урядом, на власний розсуд. Приміром, дії мера Запоріжжя, який дозволив запустити громадський транспорт у місті, вже розглядають МВС та СБУ. 

      • Про святкування Великодня. Володимир Зеленський розповів, що перебуває у постійному діалозі із главами церков в Україні. Він зауважив: влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах. Президент попросив українців пригадати заповідь про любов до ближнього та сказав, що кращий прояв такої любові "не створювати ближньому небезпеку".

      Ми у постійному діалозі із главами церков. Вже цієї неділі святкуватимуть Пасху християни західного обряду. Ми опинилися у ситуації, коли повинні змінити обряди, аби зберегти здоров’я та життя людей,
      – наголосив президент.

      • Герої "Дня бабака". Зеленський сказав, що розуміє, як важко зараз українцям, що всі начебто опинилися у фільмі "День бабака". Він додав, що сам опинився у такому замкнутому колі, бо весь час проводить в Офісі Президента за роботою.

      "Одні й ті самі люди навколо, однакові розмови, новини, телепередачі. Я вас розумію. Єдина зміна картинки для мене – порожні вулиці Києва вранці та вночі", – розповів український лідер.

      • Це – челендж. Також президент наголосив: усі українці хочуть мати нормальне літо. Не літо самоізоляції, а звичне, з морем і мандрівками.

      Давайте зробимо собі нормальне літо, побудемо зараз вдома, не допустимо поширення вірусу, а потім відзначимо нашу з вами перемогу над недугою,
      – наголосив Зеленський.

      Відеозвернення президента Зеленського: 

      Карантин в Україні: головне

      • В Україні підтвердили 1256 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 33 жертви, ще 25 хворих – одужали.
      • До 24 квітня у країні триває режим суворого карантину: не працюють торгові центри, кафе та ресторани, спортивні центри і салони краси.
      • Усі, хто повертаються з-за кордону, мають перебувати у 14-денній обсервації. За виконанням цієї вимоги слідкує поліція.
      • З 6 квітня заборонене відвідування парків, лісів і прибережних зон.
      • Діти до 16 років можуть з'являтися на вулиці лише у супроводі родичів чи батьків.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • Українцям, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, заборонили виходити в аптеки та продуктові магазини. Також уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше за 60 років.

      Чому варто бути вдома
      Чому варто бути вдома в карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Офіс Президента Володимир Зеленський Новини України Новини політики Коронавірус в Україні
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