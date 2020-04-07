Мер Запоріжжя проігнорував заборону Кабміну: СБУ та МВС вже відреагували
Президент Володимир Зеленський заявив про неприпустимість порушення впроваджених урядом карантинних обмежень. Зокрема, на дії міського голови Запоріжжя вже відреагували співробітники СБУ та МВС. Напередодні мер вирішив не обмежувати у місті роботу громадського транспорту.
Про те, що такі дії не потрібно повторювати, Володимир Зеленський наголосив у своєму відеозверненні до українців 7 квітня.
Дізнайтеся більше Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне
Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію СБУ та МВС,
– зазначив президент.
Зеленський звернувся до мерів усіх українських міст та сільських голів. Він пояснив, що дуже важливо виконувати всі обмеження, пов'язані з протидією коронавірусу.
Що відомо про рішення міського голови Запоріжжя
Мер міста Володимир Буряк 5 квітня заявив, що весь громадський транспорт у місті виходитиме на маршрути. А додаткових обмежень через посилення карантину з 6 квітня не буде. Відповідну інформацію він поширив у фейсбуці.
За словами Буряка, він розуміє вимушеність заходів безпеки. Зокрема, щодо заборони роботи транспорту. Однак мер зазначив, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек іншим категоріям людей, потрібно якось добиратися на роботу.
Порадившись з юристами, я прийняв рішення – 6 квітня весь громадський транспорт виходить на маршрути,
– написав Буряк.
Він додав, що у транспорт пускатимуть тільки людей в масках або респіраторах. Мер також закликав містян не виходити з дому без крайньої потреби.
Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео
Зверніть увагу! Через епідемію коронавірусу уряд посилив на продовжив карантин до 24 квітня. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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