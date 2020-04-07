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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Мер Запоріжжя проігнорував заборону Кабміну: СБУ та МВС вже відреагували

      - Читать новость на русском
      Зеленський про порушення мера Запоріжжя / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський заявив про неприпустимість порушення впроваджених урядом карантинних обмежень. Зокрема, на дії міського голови Запоріжжя вже відреагували співробітники СБУ та МВС. Напередодні мер вирішив не обмежувати у місті роботу громадського транспорту.

      Про те, що такі дії не потрібно повторювати, Володимир Зеленський наголосив у своєму відеозверненні до українців 7 квітня.

      Дізнайтеся більше Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне

      Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію СБУ та МВС,
      – зазначив президент.

      Зеленський звернувся до мерів усіх українських міст та сільських голів. Він пояснив, що дуже важливо виконувати всі обмеження, пов'язані з протидією коронавірусу.

      Що відомо про рішення міського голови Запоріжжя

      Мер міста Володимир Буряк 5 квітня заявив, що весь громадський транспорт у місті виходитиме на маршрути. А додаткових обмежень через посилення карантину з 6 квітня не буде. Відповідну інформацію він поширив у фейсбуці.

      За словами Буряка, він розуміє вимушеність заходів безпеки. Зокрема, щодо заборони роботи транспорту. Однак мер зазначив, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек іншим категоріям людей, потрібно якось добиратися на роботу.

      Порадившись з юристами, я прийняв рішення – 6 квітня весь громадський транспорт виходить на маршрути,
      – написав Буряк.

      Він додав, що у транспорт пускатимуть тільки людей в масках або респіраторах. Мер також закликав містян не виходити з дому без крайньої потреби.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

      Зверніть увагу! Через епідемію коронавірусу уряд посилив на продовжив карантин до 24 квітня. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      карантин обмеження україна правила
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Транспорт Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні СБУ Міністерство внутрішніх справ Новини України Володимир Зеленський Новини Запоріжжя Новини політики
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