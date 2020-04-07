Мэр Запорожья проигнорировал запрет Кабмина: СБУ и МВД уже отреагировали

Президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости нарушения внедренных правительством карантинных ограничений. В частности, на действия мэра Запорожья уже отреагировали сотрудники СБУ и МВД. Накануне мэр решил не ограничивать в городе работу общественного транспорта.

О том, что такие действия не нужно повторять, Владимир Зеленский подчеркнул в своем обращении к украинцам 7 апреля.

Узнайте больше Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина: главное

Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВФ,

– отметил президент.

Зеленский обратился к мэрам всех украинских городов и сельским главам. Он объяснил, что очень важно выполнять все ограничения, связанные с противодействием коронавирусу.

Что известно о решении мэра Запорожья

Мэр города Владимир Буряк 5 апреля заявил, что весь общественный транспорт в городе будет выходить на маршруты. А дополнительных ограничений из-за усиления карантина с 6 апреля не будет. Соответствующую информацию он распространил в фейсбуке.

По словам Буряка, он понимает вынужденность мер безопасности. В частности, о запрете работы транспорта. Однако мэр отметил, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек, другим категориям людей, нужно как-то добираться на работу.

Посоветовавшись с юристами, я принял решение – 6 апреля весь общественный транспорт выходит на маршруты,

– написал Буряк.

Он добавил, что в транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах. Мэр также призвал горожан не выходить из дома без крайней необходимости.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Обратите внимание! Из-за эпидемии коронавируса правительство усилило на продолжило карантин до 24 апреля. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала