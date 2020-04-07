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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мэр Запорожья проигнорировал запрет Кабмина: СБУ и МВД уже отреагировали

      - Читати новину українською
      Зеленский о нарушении мэра Запорожья / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости нарушения внедренных правительством карантинных ограничений. В частности, на действия мэра Запорожья уже отреагировали сотрудники СБУ и МВД. Накануне мэр решил не ограничивать в городе работу общественного транспорта.

      О том, что такие действия не нужно повторять, Владимир Зеленский подчеркнул в своем обращении к украинцам 7 апреля.

      Узнайте больше Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина: главное

      Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВФ,
      – отметил президент.

      Зеленский обратился к мэрам всех украинских городов и сельским главам. Он объяснил, что очень важно выполнять все ограничения, связанные с противодействием коронавирусу.

      Что известно о решении мэра Запорожья

      Мэр города Владимир Буряк 5 апреля заявил, что весь общественный транспорт в городе будет выходить на маршруты. А дополнительных ограничений из-за усиления карантина с 6 апреля не будет. Соответствующую информацию он распространил в фейсбуке.

      По словам Буряка, он понимает вынужденность мер безопасности. В частности, о запрете работы транспорта. Однако мэр отметил, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек, другим категориям людей, нужно как-то добираться на работу.

      Посоветовавшись с юристами, я принял решение – 6 апреля весь общественный транспорт выходит на маршруты,
      – написал Буряк.

      Он добавил, что в транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах. Мэр также призвал горожан не выходить из дома без крайней необходимости.

      Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

      Обратите внимание! Из-за эпидемии коронавируса правительство усилило на продолжило карантин до 24 апреля. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      карантин обмеження україна правила
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Министерство внутренних дел Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Транспорт СБУ Новости Запорожья
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