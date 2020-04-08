ПЦУ призывает оставаться дома на Пасху и смотреть литургию онлайн

Митрополит Епифаний встретился с Владимиром Зеленским второй раз за последние две недели. Предстоятель Украинской православной церкви и Президент Украины обсудили, как обеспечить выполнение карантинных ограничений во время пасхальных праздников.

Владимир Зеленский и митрополит Епифаний обменялись мнениями по противодействию вспышки коронавируса. Глава Православной церкви Украины и президент согласились, что правил карантина следует придерживаться и во время праздничных богослужений. Именно для этого Церковь активно призывает присоединиться к литургиям через видеотрансляции, сообщили в пресс-центре ПЦУ.

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Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться. Чтобы оставаясь дома, наши верующие могли приобщиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства величественный праздник пришел к нам,

– подчеркнул митрополит Епифаний.

Отметим, что до окончания карантина правительство запретило проведение всех массовых, в том числе и религиозных, мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Рекомендации ПЦУ и УГКЦ относительно празднования Пасхи:

посмотреть богослужения по телевизору или онлайн;

дома прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой;

в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ предусмотрено освящение пасхальных блюд с соблюдением всех норм – на улице в течение субботы;

верующие УГКЦ, которые посещают Патриарший Собор Воскресения Христова и захотят прийти на Пасху, слушать богослужение на улице, сохраняя дистанцию в защитных масках. В храм верующие не будут заходить – только священнослужители.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала