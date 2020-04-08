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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      ПЦУ призывает оставаться дома на Пасху и смотреть литургию онлайн

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      Епіфаній та Зеленський зустрічаються вдруге за два тижні / Пресцентр ПЦУ

      Митрополит Епифаний встретился с Владимиром Зеленским второй раз за последние две недели. Предстоятель Украинской православной церкви и Президент Украины обсудили, как обеспечить выполнение карантинных ограничений во время пасхальных праздников.

      Владимир Зеленский и митрополит Епифаний обменялись мнениями по противодействию вспышки коронавируса. Глава Православной церкви Украины и президент согласились, что правил карантина следует придерживаться и во время праздничных богослужений. Именно для этого Церковь активно призывает присоединиться к литургиям через видеотрансляции, сообщили в пресс-центре ПЦУ.

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      Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться. Чтобы оставаясь дома, наши верующие могли приобщиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства  величественный праздник пришел к нам,
      – подчеркнул митрополит Епифаний.

      Отметим, что до окончания карантина правительство запретило проведение всех массовых, в том числе и религиозных, мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

      Рекомендации ПЦУ и УГКЦ относительно празднования Пасхи:

      • посмотреть богослужения по телевизору или онлайн;
      • дома прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой;
      • в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ предусмотрено освящение пасхальных блюд с соблюдением всех норм – на улице в течение субботы;
      • верующие УГКЦ, которые посещают Патриарший Собор Воскресения Христова и захотят прийти на Пасху, слушать богослужение на улице, сохраняя дистанцию в защитных масках. В храм верующие не будут заходить –  только священнослужители.

      нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия Карантин в Украине 2020 Пасха Президент Украины Владимир Зеленский Епифаний
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