Освячення великодніх кошиків: у Мінкульті назвали 2 оптимальні варіанти

В багатьох релігійних організаціях є підрозділи, які конкретно займаються організацією та виробленням рекомендацій для священнослужителів щодо святкування Великодня під час карантину. Які є варіанти освячення пасхальних страв – читайте далі.

Рекомендовано, щоб кожна релігійна організація на своєму локальному рівні чи на рівні центрального проводу розробила практичні конкретні рекомендації для своїх священнослужителів та вірян, як відсвяткувати свята без загрози для здоров'я. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор департаменту у справах релігії Мінкульту Андрій Юраш.

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"Приходять сигнали з багатьох регіонів України про те, що відповідальні священнослужителі рекомендують або по черзі приходити у храм для освячення пасхальних страв, або організувати це біля домівок людей. Другий варіант більше підходить сільській місцевості, але дещо з цієї схеми можна використовувати і в місті", – зазначив він.

Тобто пасхальні страви будуть освячуватись не біля церкви, а біля будинків людей. Священнослужитель буде йти вулицями, а віряни виставлятимуть пасхальні кошики біля воріт своїх будинків,

– пояснив Юраш.

За його словами, у містах освячення відбувається зазвичай продовж всієї суботи перед Великоднем або в неділю до обіду. Але можна запропонувати дуже гнучку схему – розтягнути сам процес освячення, зробити це багатоетапно, щоб люди могли на певній відстані та в будь-який час принести страви і отримати благословення.

Про онлайн-трансляції літургій

"Три тижні тому нашим департаментом було організовано цілу систему трансляцій релігійних організацій, яка буде чинна продовж всього карантину", – сказав директор департаменту у справах релігії Мінкульту.

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За його словами, вперше в історії України було запропоновано організувати телевізійні трансляції не лише чисельних католицьких та православних організацій, як це відбувалось раніше і то по великих святах.

"Тепер, по-перше, щотижня є ці трансляції, а по-друге, залучені навіть мусульманські та запропоновані подібні схеми для іудейських релігійних організацій", – додав він.

Директор департаменту у справах релігії Мінкульту Андрій Юраш про Великдень під час карантину:

Що рекомендує УГКЦ та ПЦУ

залишатись вдома та подивитися богослужіння онлайн;

прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою;

у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ передбачено освячення великодніх страв – з дотриманням усіх норм – на вулиці упродовж суботи. Щоб не було скупчень;

віряни УГКЦ, які відвідують Патріарший Собор Воскресіння Христового і захочуть прийти на Великдень, слухатимуть богослужіння на вулиці, зберігаючи дистанцію і в захисних масках. До храму віряни не заходитимуть, лише священнослужителі.



Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу