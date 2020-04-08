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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Освящение пасхальных корзинок: в Минкульте назвали 2 оптимальных варианта

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      Как будут святить куличи во время карантина? / 24 канал

      Во многих религиозных организациях есть подразделения, которые конкретно занимаются организацией и выработкой рекомендаций для священнослужителей по празднованию Пасхи во время карантина. Какие есть варианты освящения пасхальных блюд – читайте далее.

      Рекомендуется, чтобы каждая религиозная организация на локальном уровне или на уровне центрального провода разработала практические конкретные рекомендации для своих священнослужителей и верующих, как отметить праздники без угрозы для здоровья. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор департамента по делам религии Минкульта Андрей Юраш.

      К слову Пасха в условиях карантина: Зеленский рассказал, как организуют празднование

      "Приходят сигналы с многих регионов Украины о том, что ответственные священнослужители рекомендуют или по очереди приходить в храм для освящения пасхальных блюд, или организовать возле домов людей. Второй вариант больше подходит сельской местности, но кое-что из этой схемы можно использовать и в городе", – отметил он.

      То есть пасхальные блюда будут освящены не возле церкви, а возле домов людей. Священнослужитель будет идти по улицам, а верующие будут выставлять пасхальные корзины у ворот своих домов,
      – объяснил Юраш.

      По его словам, в городах освящение происходит обычно в течение всей субботы перед Пасхой или в воскресенье до обеда. Но можно предложить очень гибкую схему – растянуть сам процесс освящения, сделать это многоэтапно, чтобы люди могли на определенном расстоянии и в любое время принести блюда и получить благословение.

      Об онлайн-трансляции литургий

      "Три недели назад нашим департаментом была организована целая система трансляций религиозных организаций, которая будет действовать в течение всего карантина", – сказал директор департамента по делам религии Минкульта.

      К слову 24 канал будет транслировать литургию из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве

      По его словам, впервые в истории Украины было предложено организовать телевизионные трансляции не только многочисленных католических и православных организаций, как это происходило ранее и то по большим праздникам.

      "Теперь, во-первых, каждую неделю есть эти трансляции, а во-вторых, вовлечены даже мусульманские и предложены подобные схемы для иудейских религиозных организаций", – добавил он.

      Что рекомендует УГКЦ и ПЦУ

      • оставаться дома и посмотреть богослужения онлайн;
      • прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой;
      • в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ предусмотрено освящение пасхальных блюд с соблюдением всех норм – на улице в течение субботы. Чтобы не было скоплений;
      • верующие УГКЦ, которые посещают Патриарший Собор Воскресения Христова и захотят прийти на Пасху, будут слушать богослужение на улице, сохраняя дистанцию в защитных масках. В храм верующие не будут заходить, только священнослужители.

      карантин
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Православная церковь Украины УГКЦ Религия Пасха
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