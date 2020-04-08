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      Укрпошта безкоштовно доставлятиме великодні паски

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      Укрпошта доставлятиме освячені паски до Великодня / delo.ua

      Державне підприємство Укрпошта вирішило безкоштовно доставляти паски українцям до Великодня. Замовити таку і собі можна буде вже до 12 квітня включно.

      Ба більше, українцям доставлятимуть уже освячені паски, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

      До слова На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

      Про освячення пасок міністр домовився з очільниками Православної церкви України і Української греко-католицької церкви Епіфанієм і Святославом.

      Мав честь звернутися до предстоятелів церков за благословенням та освяченням пасхальних хлібів для всіх тих українців, хто дотримується заходів карантину і проведе Великдень вдома,
      – наголосив Владислав Криклій.

      Доставлятимуть паски українцям з 13 по 17 квітня. Тобто до великодньої п'ятниці. Замовити її можна 12 квітня на сайті Укрпошти або за номером – 0 800 300 545.

      "Бережіть себе і рідних. Святкуймо Паску здоровими", – резюмував міністр інфраструктури.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Святослав Шевчук Епіфаній Православна церква України УГКЦ Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Великдень Карантин в Україні 2020 Укрпошта Новини України
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