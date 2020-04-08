Укрпошта безкоштовно доставлятиме великодні паски

Державне підприємство Укрпошта вирішило безкоштовно доставляти паски українцям до Великодня. Замовити таку і собі можна буде вже до 12 квітня включно.

Ба більше, українцям доставлятимуть уже освячені паски, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

До слова На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

Про освячення пасок міністр домовився з очільниками Православної церкви України і Української греко-католицької церкви Епіфанієм і Святославом.

Мав честь звернутися до предстоятелів церков за благословенням та освяченням пасхальних хлібів для всіх тих українців, хто дотримується заходів карантину і проведе Великдень вдома,

– наголосив Владислав Криклій.

Доставлятимуть паски українцям з 13 по 17 квітня. Тобто до великодньої п'ятниці. Замовити її можна 12 квітня на сайті Укрпошти або за номером – 0 800 300 545.

"Бережіть себе і рідних. Святкуймо Паску здоровими", – резюмував міністр інфраструктури.