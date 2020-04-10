Укрпошта закупила 500 автомобілів: вони замінять відділення по селах – деталі

Укрпошта підписала договір про закупівлю 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi для своїх пересувних відділень. Загальна сума угоди становить 8,5 мільйонів євро.

Про придбання автомобілів, що служитимуть відділеннями, Укрпошта повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Водночас це підтвердив і гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Актуально Укрпошта безкоштовно доставлятиме великодні паски: скільки замовлень вже зробили українці

Коротко про тендер. Це загальна сума 8,5 мільйона євро за умови покупки не тільки самих авто, але і дообладнання автомобілів. Укрпошта розглядала три автомобілі як варіанти для майбутньої покупки. Взяли участь Peugeot Partner, Fiat Doblo Maxi та Renault Docker. В результаті запеклої боротьби переміг Fiat c майже 20-відсотковою знижкою від початкової ціни,

– розповів він.

Перші 500 автомобілів відправлять у 5 областей, в тому числі Київську. В Україну вони надійдуть протягом літа – осені цього року і з'являться в якості мобільних відділень вже влітку.

Що відомо про пересувні відділення Укрпошти? Це проєкт, мета якого покращити якість надання послуг сільському населенню з кількістю жителів до 2 тисяч. Це повноцінні поштові відділення, які приїжджають до домівок користувачів з усіма послугами, такими як: доставка пенсій і соціальних виплат, доставка продуктів, пошти, кореспонденції, ліків тощо.

Майже 2 роки проєкт діє у Чернігівській області в пілотному режимі.