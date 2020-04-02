Укрпочта планирует объявить конкурс на более 3 000 рабочих мест

Во время пандемии коронавируса и приближения мирового кризиса, что повлечет за собой массовые сокращения, в "Укрпочте" планируют объявить конкурс на новые должности. Вакансий – более 3 тысяч. Кроме того, в предприятии стараются заботиться о безопасности своих работников.

Укрпочта готовится и дальше работать в "обычном необычном" режиме. Об этом на своей фейсбук-странице написал руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

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Он отметил, что принял ряд решений, чтобы работа оставалась эффективной, а 65 тысяч сотрудников предприятия знали, что "о них заботятся".

Прежде всего, в Укрпочте вводят систему специального страхования для работников компании.

В случае заболевания коронавирусом в тяжелой форме работник Укрпочты получит в дополнение ко всем установленным госвыплатам и больничным, 25 000 гривен на восстановление и лечение,

– отметил Смелянский.

Кроме того, в Укрпочте ввели 15% надбавку в условиях карантина для всех работников отделений, а также служб курьерской доставки.

Отдельно Смелянский высказался об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Сейчас перчатками, очками, дезсредствами, по его словам, обеспечены 75% отделений.

Мы не только не планируем сокращения, а наоборот хотим заполнить наши 3 000+ вакансий, сохранив и создав максимальное количество рабочих мест. На следующей неделе будет объявление о программе набора,

– добавил Смелянский.

В то же время, он отметил, что сохранение рабочих мест не означает сохранение конкретных сотрудников. Те, кто будут плохо обслуживать клиентов, особенно во время пандемии, будут покидать компанию.

"На их места будут приходить те, кто сегодня потерял работу и имеет желание работать. Истории "я незаменима / незаменим "больше не будет", – добавил руководитель Укрпочты.

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