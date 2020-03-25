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      Укрпочта будет бесплатно доставлять продукты украинцам

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      Укрпочта будет доставлять продукты питания на дом. Оплатить нужно только стоимость товаров.

      Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что в целом "Укрпочта ни на копейку не поднимает цены".

      Обратите внимание В Украине ввели карантин из-за коронавируса: как изменится работа Укрпочты

      Вы платите только за товары, которые вам нужны, а уж мы с этой суммы платим 7.5% премию нашим почтальонам за их тяжелый труд,
      – добавил Смелянский.

      О деталях руководитель призвал спрашивать у почтальонов.

      Карантин и Укрпочта: несколько фактов

      • Операторы почтовой связи смогут доставлять пользователям лекарственные средства.
      • Укрпочта с 24 марта и до окончания карантина вводит услугу бесплатной доставки посылок до больниц.
      • Через работников Укрпочты пенсионеры могут заказать продукты и оплатить коммунальные услуги.
      • Укрпочта будет бесплатно хранить посылки во время карантина.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Укрпошта Новости политики
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