Укрпочта будет бесплатно доставлять продукты украинцам

Укрпочта будет доставлять продукты питания на дом. Оплатить нужно только стоимость товаров.

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что в целом "Укрпочта ни на копейку не поднимает цены".

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Вы платите только за товары, которые вам нужны, а уж мы с этой суммы платим 7.5% премию нашим почтальонам за их тяжелый труд,

– добавил Смелянский.

О деталях руководитель призвал спрашивать у почтальонов.

Карантин и Укрпочта: несколько фактов

Операторы почтовой связи смогут доставлять пользователям лекарственные средства.

Укрпочта с 24 марта и до окончания карантина вводит услугу бесплатной доставки посылок до больниц.

Через работников Укрпочты пенсионеры могут заказать продукты и оплатить коммунальные услуги.

Укрпочта будет бесплатно хранить посылки во время карантина.