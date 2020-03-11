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      В Украине ввели карантин из-за коронавируса: как изменится работа Укрпочты

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      На территории Украины ввели ограничительные меры из-за распространения в мире коронавируса Covid-19. Правда, это не слишком повлияет на работу Укрпочты. Ее сотрудники продолжат ежедневно доставлять пенсии и товары. Руководство "Укрпочты" обещает, что тарифы на услуги тоже не изменятся.

      Однако из-за закрытия детсадов и школ возможна нехватка персонала в отделениях Укрпочты. Об этом информирует гендиректор государственного предприятия Игорь Смилянский на своей странице в фейсбук.

      Актуально По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

      Уважаемые клиенты, как я уже объявил, мы продолжим работать в обычном режиме. Однако, исходя из того, что многие школы и детские сады не работают, у нас может быть нехватка персонала в некоторых отделениях и участках. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации
      – подчеркнул он.

      Также Смилянский пообещал своевременно информировать о любых изменениях в работе Укрпочты. Гендиректор Укрпочты успокоил и работников компании. Так, он отметил, что в отделение направят более 11 тысяч дезинфекторов. Кроме того, уже есть запас в более чем 100 тысяч масок, респираторы и даже противогазы с советских времен.

      Несмотря на это, Смилянский просит работников Укрпочты с симптомами болезни мгновенно обращаться к врачам и избегать любых контактов, оставаясь в самоизоляции. В случае, если они не имеют с кем оставить детей, нужно обратиться к руководителю и оформить отпуск.

      При наличии любого риска я мгновенно выдам приказ о прекращении предоставления почтовых и финансовых услуг, поскольку здоровье наших работников – главное,
      – добавил Смилянский.

      Что остается неизменным в работе Укрпочты:

      • Ежедневная доставка пенсий.
      • Для украинцев, которые на период карантина будут оставаться дома, продолжат доставку товаров, приобретенных онлайн.
      • Тарифы на услуги останутся неизменными.

      Что может измениться:

      • Время доставки из-за вероятной нехватки работников.


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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Укрпошта
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