В Україні ввели карантин через коронавірус: як зміниться робота Укрпошти

На території України ввели обмежувальні заходи через поширення у світі коронавірусу Covid-19. Щоправда, це не надто вплине на роботу Укрпошти. Її працівники продовжать щодня доставляти пенсії та товари. Керівництво Укрпошти обіцяє, що тарифи за послуги теж не зміняться.

Однак через закриття дитсадків та шкіл можливим є брак персоналу у відділеннях Укрпошти. Про це інформує гендиректор державного підприємства Ігор Смілянський на своїй фейсбук-сторінці.

Актуально По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

Шановні клієнти, як я вже оголосив, ми продовжимо працювати у звичайному режимі. Однак, виходячи з того, що багато шкіл та дитячих садків не працюють, в нас може бути брак персоналу в певних відділеннях та дільницях. Просимо поставитись з розумінням до цієї ситуації

– наголосив він.

Також Смілянський пообіцяв своєчасно інформувати про будь-які зміни у роботі Укрпошти. Гендиректор Укрпошти заспокоїв і працівників компанії. Так, він зауважив, що у відділення направлять понад 11 тисяч дезінфекторів. Окрім того, вже є запас у понад 100 тисяч масок, респіратори та навіть протигази з радянських часів.

Попри це Смілянський просить працівників Укрпошти із симптомами хвороби миттєво звертатися до лікарів та уникати будь-яких контактів, залишаючись у самоізоляції. У разі, якщо вони не мають з ким залишити дітей, треба звернутися до керівника та оформити відпустку.

За наявності будь-якого ризику, я миттєво видам наказ про припинення надання поштових та фінансових послуг, оскільки здоров’я наших працівників – головне,

– додав Смілянський.

Що залишається незмінним у роботі Укрпошти:

Щоденна доставка пенсій.

Для українців, які на період карантину залишатимуться вдома, продовжать доставку товарів, що були придбані онлайн.

Тарифи за послуги залишаться незмінними.

Що може змінитися:

Час доставки через імовірний брак працівників.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу