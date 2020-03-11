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      В Україні ввели карантин через коронавірус: як зміниться робота Укрпошти

      - Читать новость на русском
      Як працюватиме Укрпошта у період карантину / Zik.ua

      На території України ввели обмежувальні заходи через поширення у світі коронавірусу Covid-19. Щоправда, це не надто вплине на роботу Укрпошти. Її працівники продовжать щодня доставляти пенсії та товари. Керівництво Укрпошти обіцяє, що тарифи за послуги теж не зміняться.

      Однак через закриття дитсадків та шкіл можливим є брак персоналу у відділеннях Укрпошти. Про це інформує гендиректор державного підприємства Ігор Смілянський на своїй фейсбук-сторінці.

      Актуально По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Шановні клієнти, як я вже оголосив, ми продовжимо працювати у звичайному режимі. Однак, виходячи з того, що багато шкіл та дитячих садків не працюють, в нас може бути брак персоналу в певних відділеннях та дільницях. Просимо поставитись з розумінням до цієї ситуації
      – наголосив він.

      Також Смілянський пообіцяв своєчасно інформувати про будь-які зміни у роботі Укрпошти. Гендиректор Укрпошти заспокоїв і працівників компанії. Так, він зауважив, що у відділення направлять понад 11 тисяч дезінфекторів. Окрім того, вже є запас у понад 100 тисяч масок, респіратори та навіть протигази з радянських часів.

      Попри це Смілянський просить працівників Укрпошти із симптомами хвороби миттєво звертатися до лікарів та уникати будь-яких контактів, залишаючись у самоізоляції. У разі, якщо вони не мають з ким залишити дітей, треба звернутися до керівника та оформити відпустку.

      За наявності будь-якого ризику, я миттєво видам наказ про припинення надання поштових та фінансових послуг, оскільки здоров’я наших працівників – головне,
      – додав Смілянський.

      Що залишається незмінним у роботі Укрпошти:

      • Щоденна доставка пенсій.
      • Для українців, які на період карантину залишатимуться вдома, продовжать доставку товарів, що були придбані онлайн.
      • Тарифи за послуги залишаться незмінними.

      Що може змінитися:

      • Час доставки через імовірний брак працівників.


      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Укрпошта
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