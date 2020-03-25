Укрпошта безкоштовно доставлятиме продукти українцям

Укрпошта доставлятиме продукти харчування додому. Оплатити потрібно лише вартість товарів.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що загалом "Укрпошта ні на копійку не піднімає ціни".

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Ви платите тільки за товари, які вам потрібні, а вже ми з цієї суми платимо 7.5% премію нашим листоношам за їх важку працю,

– додав Смілянський.

Про деталі керівник закликав запитувати у листонош.

Карантин і Укрпошта: декілька фактів

Оператори поштового зв'язку зможуть доставляти користувачам лікарські засоби.

Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину впроваджує послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень.

Через працівників Укрпошти пенсіонери можуть замовити продукти та оплатити комунальні послуги.

Укрпошта безкоштовно зберігатиме посилки під час карантину.