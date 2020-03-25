Укрпошта безкоштовно доставлятиме продукти українцям
Укрпошта доставлятиме продукти харчування додому. Оплатити потрібно лише вартість товарів.
Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що загалом "Укрпошта ні на копійку не піднімає ціни".
Зверніть увагу В Україні ввели карантин через коронавірус: як зміниться робота Укрпошти
Ви платите тільки за товари, які вам потрібні, а вже ми з цієї суми платимо 7.5% премію нашим листоношам за їх важку працю,
– додав Смілянський.
Про деталі керівник закликав запитувати у листонош.
Карантин і Укрпошта: декілька фактів
- Оператори поштового зв'язку зможуть доставляти користувачам лікарські засоби.
- Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину впроваджує послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень.
- Через працівників Укрпошти пенсіонери можуть замовити продукти та оплатити комунальні послуги.
- Укрпошта безкоштовно зберігатиме посилки під час карантину.
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