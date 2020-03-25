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      Укрпошта безкоштовно доставлятиме продукти українцям

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      Укрпошта безкоштовно доставлятиме продукти / 24 канал

      Укрпошта доставлятиме продукти харчування додому. Оплатити потрібно лише вартість товарів.

      Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що загалом "Укрпошта ні на копійку не піднімає ціни".

      Зверніть увагу В Україні ввели карантин через коронавірус: як зміниться робота Укрпошти

      Ви платите тільки за товари, які вам потрібні, а вже ми з цієї суми платимо 7.5% премію нашим листоношам за їх важку працю,
      – додав Смілянський.

      Про деталі керівник закликав запитувати у листонош.

      Карантин і Укрпошта: декілька фактів

      • Оператори поштового зв'язку зможуть доставляти користувачам лікарські засоби.
      • Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину впроваджує послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень.
      • Через працівників Укрпошти пенсіонери можуть замовити продукти та оплатити комунальні послуги.
      • Укрпошта безкоштовно зберігатиме посилки під час карантину.
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      Що заборонено через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Укрпошта Новини політики
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