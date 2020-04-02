Укрпошта планує оголосити конкурс на понад 3000 робочих місць

У час пандемії коронавірусу та наближення світової кризи, що потягне за собою масові скорочення, в Укрпошті планують оголосити конкурс на нові посади. Вакансій – понад 3 тисячі. Окрім того, у підприємстві намагаються подбати про безпеку своїх працівників.

Укрпошта готується і далі працювати у "звичайному незвичайному" режимі. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

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Він зауважив, що прийняв низку рішень, аби робота залишалася ефективною, а 65 тисяч співробітників підприємства знали, що "про них дбають".

Перш за все, в Укрпошті вводять систему спеціального страхування для працівників компанії.

У разі захворювання коронавірусом у важкій формі працівник Укрпошти отримає на додаток до всіх встановлених держвиплат і лікарняних, 25 000 гривень на відновлення та лікування,

– зауважив Смілянський.

Окрім того, в Укрпошті ввели 15% надбавку в умовах карантину для всіх працівників відділень, а також служб кур'єрської доставки.

Окремо Смілянський висловився про забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Наразі рукавичками, окулярами, деззасобами, за його словами, забезпечені 75% відділень.

Ми не тільки не плануємо скорочення, а навпаки хочемо заповнити наші 3000+ вакансій, зберігши і створивши максимальну кількість робочих місць. Наступного тижня буде оголошення про програму набору,

– додав Смілянський.

Водночас, він наголосив, що збереження робочих місць не означає збереження конкретних співробітників. Ті, хто будуть погано обслуговувати клієнтів, особливо у час пандемії, будуть залишати компанію.

"На їхні місця будуть приходити ті, хто сьогодні втратив роботу і має бажання працювати. Історії "я незамінна/незамінний" більше не буде", – додав керівник Укрпошти.

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