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      Укрпошта планує оголосити конкурс на понад 3000 робочих місць

      -
      Укрпошта / DW

      У час пандемії коронавірусу та наближення світової кризи, що потягне за собою масові скорочення, в Укрпошті планують оголосити конкурс на нові посади. Вакансій – понад 3 тисячі. Окрім того, у підприємстві намагаються подбати про безпеку своїх працівників.

      Укрпошта готується і далі працювати у "звичайному незвичайному" режимі. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

      Актуально Укрпошта безкоштовно доставлятиме продукти українцям

      Він зауважив, що прийняв низку рішень, аби робота залишалася ефективною, а 65 тисяч співробітників підприємства знали, що "про них дбають".

      Перш за все, в Укрпошті вводять систему спеціального страхування для працівників компанії.

      У разі захворювання коронавірусом у важкій формі працівник Укрпошти отримає на додаток до всіх встановлених держвиплат і лікарняних, 25 000 гривень на відновлення та лікування,
      – зауважив Смілянський.

      Окрім того, в Укрпошті ввели 15% надбавку в умовах карантину для всіх працівників відділень, а також служб кур'єрської доставки.

      Окремо Смілянський висловився про забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Наразі рукавичками, окулярами, деззасобами, за його словами, забезпечені 75% відділень.

      Ми не тільки не плануємо скорочення, а навпаки хочемо заповнити наші 3000+ вакансій, зберігши і створивши максимальну кількість робочих місць. Наступного тижня буде оголошення про програму набору,
      – додав Смілянський.

      Водночас, він наголосив, що збереження робочих місць не означає збереження конкретних співробітників. Ті, хто будуть погано обслуговувати клієнтів, особливо у час пандемії, будуть залишати компанію.

      "На їхні місця будуть приходити ті, хто сьогодні втратив роботу і має бажання працювати. Історії "я незамінна/незамінний" більше не буде", – додав керівник Укрпошти.

      Карантин і Укрпошта: детальніше

      • Оператори поштового зв'язку можуть доставляти користувачам лікарські засоби.
      • Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину впровадила послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень.
      • Через працівників Укрпошти пенсіонери можуть замовити продукти та оплатити комунальні послуги.
      • Укрпошта запровадила також безкоштовну доставку продуктів харчування додому. Оплатити потрібно лише вартість товарів.
      • Укрпошта безкоштовно зберігатиме посилки під час карантину.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Укрпошта
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