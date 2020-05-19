Поштові рахунки та картки: Рада розширила фінпослуги Укрпошти

У Верховній Раді підтримали проєкт закону №2788-Д. Його повна назва – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку". Завдяки цьому закону Укрпошта зможе відкривати та обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції та випускати платіжні карти.

Як відбувалося голосування за проєкт закону про відкриття поштових рахунків

Документ розглянули під сесії 19 травня. У підсумку законопроєкт підтримали 232 нардепи. Натомість проти висловилися 3 парламентарі. Про це повідомляє 24 канал.

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Не голосували 45 народних обранців. Крім того, ще 100 утрималися. Загалом участь у голосуванні брали 380 депутатів.



Підсумки голосування за проєкт закону про відкриття поштових рахунків / Cкриншот відео

Ухвалення цього закону розширить фінпослуги Укрпошти: що відомо

Авторами законопроєкту є низка нардепів від різних політичних партій. Більшість із них складає "Слуга народу"– зокрема, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, якого висувала ця полісила, а також Олександр Корнієнко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Скічко, Максим Куницький тощо.

Як пояснюють в Укрпошті, завдяки цьому закону українці отримають базові фінансові послуги:

зможуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші,

зможуть оплачувати карткою комунальні та інші послуги,

зможуть отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торговельну виручку,

зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту мовиться про недостатню зону покриття банків України. Зокрема, лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків.

За словами представників Укрпошти, після відкриття поштових рахунків доступ до вищезазначених послуг отримають щонайменше 37% населення України.

Із відкриттям поштових рахунків очевидна користь для держави – практично до нуля (на 2 мільярди гривень) скоротяться щорічні витрати на доставку та виплату пенсій, грошових допомог, субсидій. Також ми не будемо з ними конкурувати з банками, бо 80% нашої мережі розташовано в селах, де немає ні банківських відділень, ні банкоматів,

– зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Інші особливості закону про відкриття поштових рахунків

Укрпошта не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів.

Вклади, залучені національним оператором поштового зв’язку, прирівнюються до банківських вкладів.

Укрпошта також стає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Діяльність з надання фінансових послуг, відкриття та обслуговування поштових рахунків національним поштовим оператором регулює Національний банк.

До слова, це вже другий подібний законопроєкт, який ініціювала Укрпошта. було внесено до Верховної Ради VIII скликання 21 листопада 2017 року.

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Основне про проєкт закону про відкриття поштових рахунків / Інфографіка Укрпошти

Реакція влади на законопроєкт про розширення фінпослуг Укрпошти

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що у карантин, як ніколи, гостро відчуваєш неможливість отримати послуги зручно та доступно. Те ж стосується й сфери банків.

Для прикладу, банкомати сьогодні є всього у 30% населених пунктів, банківські відділення – взагалі лише у 6%. А за рівнем доступності фінансових послуг для людей Україна – взагалі десь поруч з Угандою, Габоном і Еквадором,

– зауважив посадовець.

За його словами, ухвалення закону про розширення фінпослуг Укрпошти дозволить забезпечити доступними фінансовими послугами всіх українців. Зокрема, 15 мільйонів жителів сільської місцевості – бо у селах не працюють банки, а є лише відділення Укрпошти.

Він додав, що також може стати реальністю:

більш зручне отримання пенсій, інших соціальних виплат, грошової допомоги,