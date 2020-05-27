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На Донбассе погиб младший сержант Виталий Лимборский: фото и детали о герое

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Погиб Виталий Лимборский
Погиб Виталий Лимборский / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В результате вражеского обстрела российскими оккупационными войсками погиб младший сержант Виталий Лимборский. Он был бойцом 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как погиб Виталий Лимборский

Во вторник, 26 мая, около 19:45, российские оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела украинских позиций, сообщает 24 канал. В результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский.

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Что известно о погибшем герое Виталии Лимборском

Ему было 24 года.

В 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода он служил по контракту.

"То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании. И родные гордятся мной, особенно мама. А для младшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания", – рассказывал Виталий в интервью пресс-службе оперативного командования "Юг".

Командование Объединенных сил и 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Редакция 24 канала присоединяется к этим словам.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Потери Война на Донбассе
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