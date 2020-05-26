Украинский военный погиб в результате обстрела российскими оккупантами на Донбассе
Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате один украинский военный погиб.
Информацию о смерти военнослужащего подтвердили в Штабе Операции объединенных сил.
Читайте также Кураторы и обучения в Ростове: как Россия контролирует журналистов в ОРДЛО
Как сообщили в Штабе ООС военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.
Где именно произошел обстрел, не сообщается. Известно лишь то, что враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание. Редакция 24 канала присоединяется к словам соболезнования семье защитника.