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Украинский военный погиб в результате обстрела российскими оккупантами на Донбассе

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Втрати військових на Донбасі
Втрати військових на Донбасі / 112 Україна

Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате один украинский военный погиб.

Информацию о смерти военнослужащего подтвердили в Штабе Операции объединенных сил.

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Как сообщили в Штабе ООС военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.

Где именно произошел обстрел, не сообщается. Известно лишь то, что враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание. Редакция 24 канала присоединяется к словам соболезнования семье защитника.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Операция Объединенных сил Потери Война на Донбассе Новости Украины
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