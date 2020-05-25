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Кураторы и обучение в Ростове: как Россия контролирует журналистов в ОРДЛО

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Контроль ФСБ России за СМИ и журналистами в ОРДЛО
Как боевики формируют общественное мнение на оккупированном Донбассе

В СБУ 25 мая рассказали об информационной агрессии в оккупированных Донецке и Луганске. Потому что все СМИ, журналисты, фейковые органы власти и бизнес контролируются российской ФСБ.

Один из экс-руководителей пропагандистского канала оккупированной Горловки рассказал, как "учат" журналистов в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Боевики указывают журналистам, о чем и как именно они должны писать. Контент в ОРДЛО – это несуществующие успехи "республик", сокрытие коррупции и социальных проблем,
– говорит мужчина.

Как боевики контролируют местные СМИ

  • За каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков – бывший советник одного из главарей боевиков Александра Захарченко.
  • Ежемесячно всех руководителей СМИ и сотрудников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне.
  • Журналистам говорят, что о реальной ситуации в "республиках" писать строго запрещено. В частности, нельзя рассказывать о закрытии шахт, забастовках, безденежье, повальной коррупции и беззаконии.
  • Работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет, где их учат вести информационную войну внутри страны.
  • От всех СМИ требуют постоянные сюжеты о якобы ужасной ситуации в Украине, а материалы перед выпуском согласовывают в "Мининформе "ДНР" кураторы из России.

Обратите внимание! Из-за постоянного давления из ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и рядовые граждане. Многие из них обращаются за помощью в СБУ.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины СБУ ФСБ Оккупированные территории СМИ Журналисты Медиа Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости политики
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