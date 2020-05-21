Боевики обязали жителей оккупированных территорий оформлять "паспорта ДНР"

Пророссийские боевики хотят выдать всем жителям оккупированных территорий свои "документы". Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", который обязывает граждан Украины в оккупированной Донецкой области, которые получили украинский паспорт после 7 апреля 2014 года, заменить его на "паспорт ДНР".

Обязательная паспортизация на оккупированных территориях

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин 19 мая подписал так называемый "указ" об идентификации лиц, сообщается на ресурсах боевиков, пишет 24 канал.

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Фактически он обязывает граждан Украины, которые получили украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории ОРДО, заменить документ на "паспорт ДНР".

Так называемая идентификация будет проводиться через выдачу "адресной справки", которая будет действовать 6 месяцев. Такая "справка" издавалась и ранее для людей, которые получили паспорт Украины после 7 апреля 2014 года для так называемой "легализации" на оккупированных территориях.

Какие возможности человек получает после такой "легализации"

право, например, на оформление пластиковой карты местных банков;

на получение выплат;

возможность учиться в учебных заведениях, подконтрольных "ДНР".

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она будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР" или о невозможности получения таковой.

это означает, что к моменту завершения действия "справки" человек, проживающий на оккупированной Донетчине и зарегистрированный там, должен иметь "паспорт ДНР".

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